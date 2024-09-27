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Народный совет ДНР учредил медаль "За освобождение Новгородского" - РИА Новости, 27.09.2024
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15:50 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/medal-1975096105.html
Народный совет ДНР учредил медаль "За освобождение Новгородского"
Народный совет ДНР учредил медаль "За освобождение Новгородского" - РИА Новости, 27.09.2024
Народный совет ДНР учредил медаль "За освобождение Новгородского"
Народный совет ДНР учредил на пленарном заседании медаль "За освобождение Новгородского", сообщается на официальном сайте властей ДНР. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T15:50
2024-09-27T15:50
донецкая народная республика
дзержинский район
нью-йорк (город)
денис пушилин
общество
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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Народный совет ДНР учредил на пленарном заседании медаль "За освобождение Новгородского", сообщается на официальном сайте властей ДНР. Один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел Новгородское в ДНР был освобожден 20 августа 2024 года. "По инициативе главы ДНР Дениса Пушилина сегодня на пленарном заседании депутаты приняли закон, которым учредили медаль "За освобождение Новгородского", - говорится в сообщении. Населенный пункт Новгородское Торецкого (до 2016 года - Дзержинского) района в 2021 году был переименован украинскими властями в Нью-Йорк.
https://ria.ru/20240425/soglashenie-1942307850.html
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донецкая народная республика
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Дарья Буймова
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донецкая народная республика, дзержинский район, нью-йорк (город), денис пушилин, общество
Донецкая Народная Республика, Дзержинский район, Нью-Йорк (город), Денис Пушилин, Общество
Народный совет ДНР учредил медаль "За освобождение Новгородского"

Парламент ДНР учредил медаль за освобождение логистического узла Новгородского

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПарламент ДНР
Парламент ДНР - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Парламент ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Народный совет ДНР учредил на пленарном заседании медаль "За освобождение Новгородского", сообщается на официальном сайте властей ДНР.
Один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел Новгородское в ДНР был освобожден 20 августа 2024 года.
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин и председатель Народного совета Донецкой народной Республики Артем Жога во время подписания соглашения о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
Спикер нижегородского парламента подписал соглашение с Народным советом ДНР
25 апреля, 16:55
"По инициативе главы ДНР Дениса Пушилина сегодня на пленарном заседании депутаты приняли закон, которым учредили медаль "За освобождение Новгородского", - говорится в сообщении.
Населенный пункт Новгородское Торецкого (до 2016 года - Дзержинского) района в 2021 году был переименован украинскими властями в Нью-Йорк.
Работа расчета РСЗО в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Группировка "Юг" за неделю освободила два населенных пункта в ДНР
Вчера, 13:33
 
Донецкая Народная РеспубликаДзержинский районНью-Йорк (город)Денис ПушилинОбщество
 
 
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