https://ria.ru/20240927/medal-1975096105.html
Народный совет ДНР учредил медаль "За освобождение Новгородского"
Народный совет ДНР учредил медаль "За освобождение Новгородского" - РИА Новости, 27.09.2024
Народный совет ДНР учредил медаль "За освобождение Новгородского"
Народный совет ДНР учредил на пленарном заседании медаль "За освобождение Новгородского", сообщается на официальном сайте властей ДНР. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T15:50
2024-09-27T15:50
2024-09-27T15:50
донецкая народная республика
дзержинский район
нью-йорк (город)
денис пушилин
общество
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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Народный совет ДНР учредил на пленарном заседании медаль "За освобождение Новгородского", сообщается на официальном сайте властей ДНР. Один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел Новгородское в ДНР был освобожден 20 августа 2024 года. "По инициативе главы ДНР Дениса Пушилина сегодня на пленарном заседании депутаты приняли закон, которым учредили медаль "За освобождение Новгородского", - говорится в сообщении. Населенный пункт Новгородское Торецкого (до 2016 года - Дзержинского) района в 2021 году был переименован украинскими властями в Нью-Йорк.
https://ria.ru/20240425/soglashenie-1942307850.html
https://ria.ru/20240927/spetsoperatsiya-1975050020.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, дзержинский район, нью-йорк (город), денис пушилин, общество
Донецкая Народная Республика, Дзержинский район, Нью-Йорк (город), Денис Пушилин, Общество
Народный совет ДНР учредил медаль "За освобождение Новгородского"
Парламент ДНР учредил медаль за освобождение логистического узла Новгородского