https://ria.ru/20240927/mchs-1975157693.html

Здание АЗС в Махачкале разрушилось после взрыва

Здание АЗС в Махачкале разрушилось после взрыва - РИА Новости, 27.09.2024

Здание АЗС в Махачкале разрушилось после взрыва

Здание АЗС в Дагестане, где произошел взрыв, разрушено, техстанция и столовая горят на площади 500 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T18:52

2024-09-27T18:52

2024-09-27T18:57

взрыв на азс в махачкале

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975152052_0:357:1000:920_1920x0_80_0_0_bf41ccca1217f71447dab15efb3fa6ec.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Здание АЗС в Дагестане, где произошел взрыв, разрушено, техстанция и столовая горят на площади 500 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС."Здание АЗС разрушено. Техстанция и столовая горят на 500 квадратных метров. Повреждены две легковушки и грузовик", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240927/azs-1975157596.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

взрыв на азс в махачкале, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)