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Здание АЗС в Махачкале разрушилось после взрыва - РИА Новости, 27.09.2024
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18:52 27.09.2024 (обновлено: 18:57 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/mchs-1975157693.html
Здание АЗС в Махачкале разрушилось после взрыва
Здание АЗС в Махачкале разрушилось после взрыва - РИА Новости, 27.09.2024
Здание АЗС в Махачкале разрушилось после взрыва
Здание АЗС в Дагестане, где произошел взрыв, разрушено, техстанция и столовая горят на площади 500 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T18:52
2024-09-27T18:57
взрыв на азс в махачкале
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Здание АЗС в Дагестане, где произошел взрыв, разрушено, техстанция и столовая горят на площади 500 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС."Здание АЗС разрушено. Техстанция и столовая горят на 500 квадратных метров. Повреждены две легковушки и грузовик", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240927/azs-1975157596.html
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взрыв на азс в махачкале, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Взрыв на АЗС в Махачкале, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Здание АЗС в Махачкале разрушилось после взрыва

МЧС: в Махачкале здание АЗС, где произошел взрыв, разрушено, горит техстанция

© Кадр видео из соцсетейПожар на заправке в Дагестане
Пожар на заправке в Дагестане - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© Кадр видео из соцсетей
Пожар на заправке в Дагестане
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Здание АЗС в Дагестане, где произошел взрыв, разрушено, техстанция и столовая горят на площади 500 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС.
"Здание АЗС разрушено. Техстанция и столовая горят на 500 квадратных метров. Повреждены две легковушки и грузовик", - говорится в сообщении.
Пожар на заправке в Дагестане - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
МЧС сообщило о пятерых погибших при взрыве АЗС в Дагестане
Вчера, 18:52
 
Взрыв на АЗС в МахачкалеПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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