Матушкин: пять многодетных семей Тамбовщины отмечены Почетными грамотами
© Фото : пресс-служба Тамбовской областной ДумыПредседатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин
© Фото : пресс-служба Тамбовской областной Думы
Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. На заседании Тамбовской областной Думы принято постановление о награждении Почетными грамотами Тамбовской области за заслуги в укреплении института семьи пяти многодетных семей региона; родители в этих семьях имеют большой супружеский стаж, некоторые из них с любовью воспитывают и родных, и приемных детей, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Депутаты областной Думы единогласно поддержали инициативу главы региона Максима Егорова о награждении этих семей высокой наградой.
"Сегодня большое значение имеет многоуровневая работа по сохранению традиционных семейных ценностей, поддержке семей, которые в любви и заботе растят детей, дают им достойное воспитание. Очень важно, чтобы сегодняшние дети и будущие поколения росли и воспитывались в здоровой среде, чтобы они с раннего возраста осознавали ценность крепкой дружной семьи", – приводятся в сообщении слова председателя областной Думы Евгения Матушкина.
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Депутаты не только на законодательном уровне содействуют сохранению и популяризации семейных ценностей, но и регулярно принимают участие в различных тематических встречах. Так, ранее в областной Думе прошло семейно-патриотическое мероприятие, в котором приняли участие воспитанники детского сада, их родители и воспитатели и народные избранники. Дети с удовольствием побеседовали с депутатами, родители задали интересующие их вопросы, потом все вместе исполнили Гимн России. Также для гостей провели экскурсию по зданию областной Думы.
В начале года в региональном парламенте прошла встреча депутатов областной Думы с членами делегации комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, добавили в пресс-службе.