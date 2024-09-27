https://ria.ru/20240927/matushkin-1975097200.html

Матушкин: пять многодетных семей Тамбовщины отмечены Почетными грамотами

Матушкин: пять многодетных семей Тамбовщины отмечены Почетными грамотами - РИА Новости, 27.09.2024

Матушкин: пять многодетных семей Тамбовщины отмечены Почетными грамотами

На заседании Тамбовской областной Думы принято постановление о награждении Почетными грамотами Тамбовской области за заслуги в укреплении института семьи пяти... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T15:54

2024-09-27T15:54

2024-09-27T15:54

тамбовская область

максим егоров

евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)

тамбовская областная дума

россия

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. На заседании Тамбовской областной Думы принято постановление о награждении Почетными грамотами Тамбовской области за заслуги в укреплении института семьи пяти многодетных семей региона; родители в этих семьях имеют большой супружеский стаж, некоторые из них с любовью воспитывают и родных, и приемных детей, сообщает пресс-служба регионального парламента. Депутаты областной Думы единогласно поддержали инициативу главы региона Максима Егорова о награждении этих семей высокой наградой. "Сегодня большое значение имеет многоуровневая работа по сохранению традиционных семейных ценностей, поддержке семей, которые в любви и заботе растят детей, дают им достойное воспитание. Очень важно, чтобы сегодняшние дети и будущие поколения росли и воспитывались в здоровой среде, чтобы они с раннего возраста осознавали ценность крепкой дружной семьи", – приводятся в сообщении слова председателя областной Думы Евгения Матушкина. Депутаты не только на законодательном уровне содействуют сохранению и популяризации семейных ценностей, но и регулярно принимают участие в различных тематических встречах. Так, ранее в областной Думе прошло семейно-патриотическое мероприятие, в котором приняли участие воспитанники детского сада, их родители и воспитатели и народные избранники. Дети с удовольствием побеседовали с депутатами, родители задали интересующие их вопросы, потом все вместе исполнили Гимн России. Также для гостей провели экскурсию по зданию областной Думы. В начале года в региональном парламенте прошла встреча депутатов областной Думы с членами делегации комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240926/matushkin-1974886923.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

максим егоров, евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), тамбовская областная дума, россия