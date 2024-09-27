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Матушкин: пять многодетных семей Тамбовщины отмечены Почетными грамотами - РИА Новости, 27.09.2024
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Тамбовская область
 
15:54 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/matushkin-1975097200.html
Матушкин: пять многодетных семей Тамбовщины отмечены Почетными грамотами
Матушкин: пять многодетных семей Тамбовщины отмечены Почетными грамотами - РИА Новости, 27.09.2024
Матушкин: пять многодетных семей Тамбовщины отмечены Почетными грамотами
На заседании Тамбовской областной Думы принято постановление о награждении Почетными грамотами Тамбовской области за заслуги в укреплении института семьи пяти... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T15:54
2024-09-27T15:54
тамбовская область
максим егоров
евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)
тамбовская областная дума
россия
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. На заседании Тамбовской областной Думы принято постановление о награждении Почетными грамотами Тамбовской области за заслуги в укреплении института семьи пяти многодетных семей региона; родители в этих семьях имеют большой супружеский стаж, некоторые из них с любовью воспитывают и родных, и приемных детей, сообщает пресс-служба регионального парламента. Депутаты областной Думы единогласно поддержали инициативу главы региона Максима Егорова о награждении этих семей высокой наградой. "Сегодня большое значение имеет многоуровневая работа по сохранению традиционных семейных ценностей, поддержке семей, которые в любви и заботе растят детей, дают им достойное воспитание. Очень важно, чтобы сегодняшние дети и будущие поколения росли и воспитывались в здоровой среде, чтобы они с раннего возраста осознавали ценность крепкой дружной семьи", – приводятся в сообщении слова председателя областной Думы Евгения Матушкина. Депутаты не только на законодательном уровне содействуют сохранению и популяризации семейных ценностей, но и регулярно принимают участие в различных тематических встречах. Так, ранее в областной Думе прошло семейно-патриотическое мероприятие, в котором приняли участие воспитанники детского сада, их родители и воспитатели и народные избранники. Дети с удовольствием побеседовали с депутатами, родители задали интересующие их вопросы, потом все вместе исполнили Гимн России. Также для гостей провели экскурсию по зданию областной Думы. В начале года в региональном парламенте прошла встреча депутатов областной Думы с членами делегации комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, добавили в пресс-службе.
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максим егоров, евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), тамбовская областная дума, россия
Тамбовская область, Максим Егоров, Евгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы), Тамбовская областная Дума, Россия

Матушкин: пять многодетных семей Тамбовщины отмечены Почетными грамотами

© Фото : пресс-служба Тамбовской областной ДумыПредседатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин
Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© Фото : пресс-служба Тамбовской областной Думы
Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. На заседании Тамбовской областной Думы принято постановление о награждении Почетными грамотами Тамбовской области за заслуги в укреплении института семьи пяти многодетных семей региона; родители в этих семьях имеют большой супружеский стаж, некоторые из них с любовью воспитывают и родных, и приемных детей, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Депутаты областной Думы единогласно поддержали инициативу главы региона Максима Егорова о награждении этих семей высокой наградой.
"Сегодня большое значение имеет многоуровневая работа по сохранению традиционных семейных ценностей, поддержке семей, которые в любви и заботе растят детей, дают им достойное воспитание. Очень важно, чтобы сегодняшние дети и будущие поколения росли и воспитывались в здоровой среде, чтобы они с раннего возраста осознавали ценность крепкой дружной семьи", – приводятся в сообщении слова председателя областной Думы Евгения Матушкина.
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Депутаты не только на законодательном уровне содействуют сохранению и популяризации семейных ценностей, но и регулярно принимают участие в различных тематических встречах. Так, ранее в областной Думе прошло семейно-патриотическое мероприятие, в котором приняли участие воспитанники детского сада, их родители и воспитатели и народные избранники. Дети с удовольствием побеседовали с депутатами, родители задали интересующие их вопросы, потом все вместе исполнили Гимн России. Также для гостей провели экскурсию по зданию областной Думы.
В начале года в региональном парламенте прошла встреча депутатов областной Думы с членами делегации комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, добавили в пресс-службе.
 
Тамбовская областьМаксим ЕгоровЕвгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы)Тамбовская областная ДумаРоссия
 
 
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