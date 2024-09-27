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В ДНР освободили населенный пункт Мариновка - РИА Новости, 27.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:21 27.09.2024 (обновлено: 13:55 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/marinovka-1975047471.html
В ДНР освободили населенный пункт Мариновка
В ДНР освободили населенный пункт Мариновка - РИА Новости, 27.09.2024
В ДНР освободили населенный пункт Мариновка
Российские войска освободили Мариновку в ДНР, сообщило Минобороны в недельной сводке о ходе специальной военной операции. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T13:21
2024-09-27T13:55
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
безопасность
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Российские войска освободили Мариновку в ДНР, сообщило Минобороны в недельной сводке о ходе специальной военной операции."В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобождены населенные пункты Украинск и Мариновка Донецкой Народной Республики", — заявили в ведомстве.Об освобождении Украинска стало известно накануне.Также Минобороны сообщило, что в период с 21 по 27 сентября российские войска нанесли 33 групповых удара, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и дронами по предприятиям оборонной промышленности Украины, обеспечивавшим их работу объектам энергетики, по инфраструктуре военных аэродромов.Кроме того, поражены производственные цеха и склады с воздушными и морскими беспилотниками, арсеналы, склады с боеприпасами и горючим, а также эшелон с западным вооружением и техникой.
https://ria.ru/20240927/plen-1975049308.html
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донецкая народная республика, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Безопасность
В ДНР освободили населенный пункт Мариновка

Минобороны: ВС России освободили населенный пункт Мариновка в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Российские войска освободили Мариновку в ДНР, сообщило Минобороны в недельной сводке о ходе специальной военной операции.
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобождены населенные пункты Украинск и Мариновка Донецкой Народной Республики", — заявили в ведомстве.
© ИнфографикаОсвобожденное село Мариновка в ДНР
Освобожденное село Мариновка в ДНР
© Инфографика
Освобожденное село Мариновка в ДНР

Мариновка (Покровское направление) — небольшое село, расположенное к югу от Новогродовки. Его освобождение позволяет укрепить фланги прорыва группировки российских войск "Центр", а также создает подспорье для продвижения к Селидово.

Об освобождении Украинска стало известно накануне.
Также Минобороны сообщило, что в период с 21 по 27 сентября российские войска нанесли 33 групповых удара, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и дронами по предприятиям оборонной промышленности Украины, обеспечивавшим их работу объектам энергетики, по инфраструктуре военных аэродромов.
Кроме того, поражены производственные цеха и склады с воздушными и морскими беспилотниками, арсеналы, склады с боеприпасами и горючим, а также эшелон с западным вооружением и техникой.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияБезопасность
 
 
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