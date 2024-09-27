В ДНР освободили населенный пункт Мариновка
Минобороны: ВС России освободили населенный пункт Мариновка в ДНР
Военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Российские войска освободили Мариновку в ДНР, сообщило Минобороны в недельной сводке о ходе специальной военной операции.
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобождены населенные пункты Украинск и Мариновка Донецкой Народной Республики", — заявили в ведомстве.
© ИнфографикаОсвобожденное село Мариновка в ДНР
© Инфографика
Освобожденное село Мариновка в ДНР
Мариновка (Покровское направление) — небольшое село, расположенное к югу от Новогродовки. Его освобождение позволяет укрепить фланги прорыва группировки российских войск "Центр", а также создает подспорье для продвижения к Селидово.
Об освобождении Украинска стало известно накануне.
Также Минобороны сообщило, что в период с 21 по 27 сентября российские войска нанесли 33 групповых удара, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и дронами по предприятиям оборонной промышленности Украины, обеспечивавшим их работу объектам энергетики, по инфраструктуре военных аэродромов.
Кроме того, поражены производственные цеха и склады с воздушными и морскими беспилотниками, арсеналы, склады с боеприпасами и горючим, а также эшелон с западным вооружением и техникой.