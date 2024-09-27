https://ria.ru/20240927/marinovka-1975047471.html

В ДНР освободили населенный пункт Мариновка

В ДНР освободили населенный пункт Мариновка - РИА Новости, 27.09.2024

В ДНР освободили населенный пункт Мариновка

Российские войска освободили Мариновку в ДНР, сообщило Минобороны в недельной сводке о ходе специальной военной операции. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T13:21

2024-09-27T13:21

2024-09-27T13:55

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

безопасность

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Российские войска освободили Мариновку в ДНР, сообщило Минобороны в недельной сводке о ходе специальной военной операции."В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобождены населенные пункты Украинск и Мариновка Донецкой Народной Республики", — заявили в ведомстве.Об освобождении Украинска стало известно накануне.Также Минобороны сообщило, что в период с 21 по 27 сентября российские войска нанесли 33 групповых удара, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и дронами по предприятиям оборонной промышленности Украины, обеспечивавшим их работу объектам энергетики, по инфраструктуре военных аэродромов.Кроме того, поражены производственные цеха и склады с воздушными и морскими беспилотниками, арсеналы, склады с боеприпасами и горючим, а также эшелон с западным вооружением и техникой.

https://ria.ru/20240927/plen-1975049308.html

донецкая народная республика

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, россия, безопасность