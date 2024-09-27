https://ria.ru/20240927/magate-1974980319.html

Присутствие МАГАТЭ на ЗАЭС по-прежнему оправдано, заявил постпред Ульянов

Присутствие МАГАТЭ на ЗАЭС по-прежнему оправдано, заявил постпред Ульянов - РИА Новости, 27.09.2024

Присутствие МАГАТЭ на ЗАЭС по-прежнему оправдано, заявил постпред Ульянов

Присутствие на Запорожской АЭС миссии МАГАТЭ по-прежнему оправдано, оно помогает разоблачать украинские и западные фейки о происходящем на станции, рассказал... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T07:32

2024-09-27T07:32

2024-09-27T07:32

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Присутствие на Запорожской АЭС миссии МАГАТЭ по-прежнему оправдано, оно помогает разоблачать украинские и западные фейки о происходящем на станции, рассказал РИА Новости постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Там присутствие сотрудников МАГАТЭ, на наш взгляд, по-прежнему оправдано. Хотя бы для того, чтобы разоблачать многочисленные фейки, которые исходят от Украины, Соединённых Штатов, целого ряда других", - сказал он агентству на полях Российской энергетической недели. Благодаря докладам представителей МАГАТЭ, находящихся на ЗАЭС, мир знает о ложности украинских заявлений о якобы нахождении на станции военной базы, добавил дипломат. "Недавно устроили украинцы большой пожар на градирне, это охлаждающая башня ... Немедленно стали распространять утверждения, что это русские подожгли автомобильные покрышки. Сотрудники МАГАТЭ туда пришли, посмотрели и сказали, что никаких следов покрышек нет", - сказал он. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240927/balitskiy-1974979505.html

https://ria.ru/20240920/zaes-1973916989.html

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россия, вена, украина, михаил ульянов (дипломат), запорожская аэс, магатэ, в мире