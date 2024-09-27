Рейтинг@Mail.ru
В Магаданской области осудили таксиста за изнасилование пассажирки - РИА Новости, 27.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:09 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/magadan-1975079055.html
В Магаданской области осудили таксиста за изнасилование пассажирки
В Магаданской области осудили таксиста за изнасилование пассажирки - РИА Новости, 27.09.2024
В Магаданской области осудили таксиста за изнасилование пассажирки
Суд в Магаданской области признал гражданина Узбекистана, работавшего таксистом, виновным в изнасиловании его 18-летней пассажирки, сообщает СУ СК России по... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T15:09
2024-09-27T15:09
происшествия
магаданская область
узбекистан
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_6e6e062776adc1528d579fd35730c65f.jpg
МАГАДАН, 27 сен - РИА Новости. Суд в Магаданской области признал гражданина Узбекистана, работавшего таксистом, виновным в изнасиловании его 18-летней пассажирки, сообщает СУ СК России по региону. "Как установлено следствием и судом, вечером 29 октября 2023 года, выполняя заказ на перевозку 18-летней девушки из города Магадана на автомобиле, находящемся в его пользовании, осужденный по прибытии в поселок Ола совершил изнасилование потерпевшей", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы на срок 4 года исправительной колонии общего режима.
https://ria.ru/20240920/kriminal-1973434634.html
магаданская область
узбекистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_3065722d8d408d1dbc6fcd1a3dde059f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, магаданская область, узбекистан, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Магаданская область, Узбекистан, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Магаданской области осудили таксиста за изнасилование пассажирки

В Магаданской области осудили таксиста за изнасилование 18-летней пассажирки

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАГАДАН, 27 сен - РИА Новости. Суд в Магаданской области признал гражданина Узбекистана, работавшего таксистом, виновным в изнасиловании его 18-летней пассажирки, сообщает СУ СК России по региону.
"Как установлено следствием и судом, вечером 29 октября 2023 года, выполняя заказ на перевозку 18-летней девушки из города Магадана на автомобиле, находящемся в его пользовании, осужденный по прибытии в поселок Ола совершил изнасилование потерпевшей", - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы на срок 4 года исправительной колонии общего режима.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
"Изнасиловал дочь бойца СВО". Приговор мигранту оставил много вопросов
20 сентября, 08:00
 
ПроисшествияМагаданская областьУзбекистанРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала