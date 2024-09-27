https://ria.ru/20240927/magadan-1975079055.html

В Магаданской области осудили таксиста за изнасилование пассажирки

В Магаданской области осудили таксиста за изнасилование пассажирки - РИА Новости, 27.09.2024

В Магаданской области осудили таксиста за изнасилование пассажирки

Суд в Магаданской области признал гражданина Узбекистана, работавшего таксистом, виновным в изнасиловании его 18-летней пассажирки, сообщает СУ СК России по... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T15:09

2024-09-27T15:09

2024-09-27T15:09

происшествия

магаданская область

узбекистан

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МАГАДАН, 27 сен - РИА Новости. Суд в Магаданской области признал гражданина Узбекистана, работавшего таксистом, виновным в изнасиловании его 18-летней пассажирки, сообщает СУ СК России по региону. "Как установлено следствием и судом, вечером 29 октября 2023 года, выполняя заказ на перевозку 18-летней девушки из города Магадана на автомобиле, находящемся в его пользовании, осужденный по прибытии в поселок Ола совершил изнасилование потерпевшей", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы на срок 4 года исправительной колонии общего режима.

https://ria.ru/20240920/kriminal-1973434634.html

магаданская область

узбекистан

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происшествия, магаданская область, узбекистан, россия, следственный комитет россии (ск рф)