https://ria.ru/20240927/lukashenko-1975012075.html

Лукашенко назвал санкции Запада против Белоруссии фашизмом

Лукашенко назвал санкции Запада против Белоруссии фашизмом - РИА Новости, 27.09.2024

Лукашенко назвал санкции Запада против Белоруссии фашизмом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные санкции против республики являются одним из проявлений фашизма. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T10:52

2024-09-27T10:52

2024-09-27T10:52

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 27 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные санкции против республики являются одним из проявлений фашизма. "Это фашизм", - приводит госагентство Белта слова Лукашенко, которые он произнес на встрече со студентами вузов инженерно-технического профиля. Белорусский лидер отметил, что Белоруссия не должна зависеть от "производителей, которые сегодня отыгрываются на стариках, детях, студентах". "Послушайте, как можно так низко пасть, чтобы запретить в страну импорт жизненно необходимых оборудования и лекарств для больных людей? Это нормально?" - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20240508/belorussiya-1944568605.html

белоруссия

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в мире, белоруссия, александр лукашенко