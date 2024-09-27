https://ria.ru/20240927/lukashenko-1975012075.html
Лукашенко назвал санкции Запада против Белоруссии фашизмом
Лукашенко назвал санкции Запада против Белоруссии фашизмом - РИА Новости, 27.09.2024
Лукашенко назвал санкции Запада против Белоруссии фашизмом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные санкции против республики являются одним из проявлений фашизма. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T10:52
2024-09-27T10:52
2024-09-27T10:52
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 27 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные санкции против республики являются одним из проявлений фашизма. "Это фашизм", - приводит госагентство Белта слова Лукашенко, которые он произнес на встрече со студентами вузов инженерно-технического профиля. Белорусский лидер отметил, что Белоруссия не должна зависеть от "производителей, которые сегодня отыгрываются на стариках, детях, студентах". "Послушайте, как можно так низко пасть, чтобы запретить в страну импорт жизненно необходимых оборудования и лекарств для больных людей? Это нормально?" - сказал Лукашенко.
https://ria.ru/20240508/belorussiya-1944568605.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко назвал санкции Запада против Белоруссии фашизмом
Лукашенко назвал западные санкции против Белоруссии проявлением фашизма
МИНСК, 27 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные санкции против республики являются одним из проявлений фашизма.
"Это фашизм", - приводит госагентство Белта слова Лукашенко, которые он произнес на встрече со студентами вузов инженерно-технического профиля.
Белорусский лидер отметил, что Белоруссия не должна зависеть от "производителей, которые сегодня отыгрываются на стариках, детях, студентах". "Послушайте, как можно так низко пасть, чтобы запретить в страну импорт жизненно необходимых оборудования и лекарств для больных людей? Это нормально?" - сказал Лукашенко.