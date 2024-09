https://ria.ru/20240927/london-1975108713.html

В Лондоне осудили экоактивисток, обливших супом картину Ван Гога

В Лондоне осудили экоактивисток, обливших супом картину Ван Гога - РИА Новости, 27.09.2024

В Лондоне осудили экоактивисток, обливших супом картину Ван Гога

Две активистки экологического движения Just Stop Oil, облившие томатным супом картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Лондоне, были приговорены к тюремному... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T16:17

2024-09-27T16:17

2024-09-27T16:17

лондон

шеффилд

винсент ван гог

происшествия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824053733_93:230:1280:898_1920x0_80_0_0_c62a0fb95b986159edaef193fef56be6.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Две активистки экологического движения Just Stop Oil, облившие томатным супом картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Лондоне, были приговорены к тюремному заключению сроком в два года и 20 месяцев соответственно, информирует в пятницу радиостанция LBC. В октябре 2022 года две молодые экоактивистки Just Stop Oil вылили томатный суп на картину Ван Гога в Национальной галерее Лондона. В пресс-службе галереи РИА Новости сообщили, что полотно испорчено не было, однако были отмечены небольшие повреждения рамы. "Две активистки Just Stop Oil были приговорены к тюрьме, после того как они облили супом картину Винсента Ван Гога", - говорится в сообщении радиостанции. Фиби Пламмер была приговорена к двум годам заключения, а Анна Холланд - к 20 месяцам, передаёт LBC. Они были признаны виновными в нанесении противоправного ущерба. Стоимость восстановления поврежденной итальянской рамы XVII века составила 10 тысяч фунтов стерлингов, сообщает радиостанция. Активисты экологического движения Just Stop Oil уже несколько лет проводят протестные акции, выступая за прекращение добычи нефти и газа. В 2022 году они приклеивали себя к картинам в галереях, обливали краской здания различных организаций, а также организовывали акции протеста и демонстрации, которые приводили к перебоям в движении транспорта в центре Лондона. В апреле 2023 года они сорвали матчи первого круга чемпионата мира по снукеру в Шеффилде, испачкав стол оранжевой порошковой краской. После этого они неоднократно прерывали различные спортивные мероприятия, устраивали "медленные марши" на дорогах, мешая движению, а также обливали оранжевой краской здания университетов по всей стране.

https://ria.ru/20240506/ministr-1944144845.html

https://ria.ru/20240506/aktivistki-1944248652.html

лондон

шеффилд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

лондон, шеффилд, винсент ван гог, происшествия, в мире