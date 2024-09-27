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В Ливане при израильских ударах повреждены водонапорные станции - РИА Новости, 27.09.2024
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16:42 27.09.2024 (обновлено: 17:08 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/livan-1975115905.html
В Ливане при израильских ударах повреждены водонапорные станции
В Ливане при израильских ударах повреждены водонапорные станции - РИА Новости, 27.09.2024
В Ливане при израильских ударах повреждены водонапорные станции
Удары Израиля по Ливану за эту неделю нанесли масштабный урон гражданской инфраструктуре страны, повреждены в том числе водонапорные станции, сооруженные при... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T16:42
2024-09-27T17:08
в мире
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БЕЙРУТ, 27 сен - РИА Новости. Удары Израиля по Ливану за эту неделю нанесли масштабный урон гражданской инфраструктуре страны, повреждены в том числе водонапорные станции, сооруженные при содействии Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в долине Бекаа и в южных провинциях страны, говорится в заявлении ЮНИСЕФ. "Масштабный урон нанесен гражданской инфраструктуре в течение этой недели, повреждены в том числе водонапорные станции, сооруженные или реконструированные при содействии ЮНИСЕФ в долине Бекаа и в южных провинциях Ливана. Без доступа к питьевой воде остались 30 тысяч человек", - говорится в релизе. ЮНИСЕФ принял экстренные меры для восстановления поврежденных объектов водоснабжения и канализации, направил 20 мобильных станций оказания медпомощи в пострадавшие районы и доставил 100 тонн медсредств первой необходимости в госпитали, испытывающие дефицит запасов, говорится в релизе. Фонд совместно с правительством Ливана также снабжает убежища для перемещенных лиц из подвергшихся бомбардировкам районов всем необходимым, включая бутилированную питьевую воду и гигиенические принадлежности. Израильская авиация уже несколько дней наносит массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию. По последней официальной информации ливанских властей, с начала израильских бомбардировок Ливана с октября прошлого года погибли 1 540 человек, из них около 700 - за последние четыре дня. Ранения получили более 5 тысяч мирных жителей.
https://ria.ru/20240927/polsha-1975075208.html
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в мире, ливан, израиль, юнисеф, оон, хезболла, бекаа, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, ЮНИСЕФ, ООН, Хезболла, Бекаа, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Ливане при израильских ударах повреждены водонапорные станции

На юге и востоке Ливана при израильских ударах повреждены водонапорные станции

© РИА Новости / Абед Абделькадер | Перейти в медиабанкРазрушенные здания в поселении Ас-Саксакия в южном Ливане после израильских бомбардировок
Разрушенные здания в поселении Ас-Саксакия в южном Ливане после израильских бомбардировок - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Абед Абделькадер
Перейти в медиабанк
Разрушенные здания в поселении Ас-Саксакия в южном Ливане после израильских бомбардировок
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БЕЙРУТ, 27 сен - РИА Новости. Удары Израиля по Ливану за эту неделю нанесли масштабный урон гражданской инфраструктуре страны, повреждены в том числе водонапорные станции, сооруженные при содействии Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в долине Бекаа и в южных провинциях страны, говорится в заявлении ЮНИСЕФ.
"Масштабный урон нанесен гражданской инфраструктуре в течение этой недели, повреждены в том числе водонапорные станции, сооруженные или реконструированные при содействии ЮНИСЕФ в долине Бекаа и в южных провинциях Ливана. Без доступа к питьевой воде остались 30 тысяч человек", - говорится в релизе.
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ЮНИСЕФ принял экстренные меры для восстановления поврежденных объектов водоснабжения и канализации, направил 20 мобильных станций оказания медпомощи в пострадавшие районы и доставил 100 тонн медсредств первой необходимости в госпитали, испытывающие дефицит запасов, говорится в релизе. Фонд совместно с правительством Ливана также снабжает убежища для перемещенных лиц из подвергшихся бомбардировкам районов всем необходимым, включая бутилированную питьевую воду и гигиенические принадлежности.
Израильская авиация уже несколько дней наносит массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию.
По последней официальной информации ливанских властей, с начала израильских бомбардировок Ливана с октября прошлого года погибли 1 540 человек, из них около 700 - за последние четыре дня. Ранения получили более 5 тысяч мирных жителей.
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