https://ria.ru/20240927/livan-1975115905.html

В Ливане при израильских ударах повреждены водонапорные станции

В Ливане при израильских ударах повреждены водонапорные станции - РИА Новости, 27.09.2024

В Ливане при израильских ударах повреждены водонапорные станции

Удары Израиля по Ливану за эту неделю нанесли масштабный урон гражданской инфраструктуре страны, повреждены в том числе водонапорные станции, сооруженные при... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T16:42

2024-09-27T16:42

2024-09-27T17:08

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БЕЙРУТ, 27 сен - РИА Новости. Удары Израиля по Ливану за эту неделю нанесли масштабный урон гражданской инфраструктуре страны, повреждены в том числе водонапорные станции, сооруженные при содействии Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в долине Бекаа и в южных провинциях страны, говорится в заявлении ЮНИСЕФ. "Масштабный урон нанесен гражданской инфраструктуре в течение этой недели, повреждены в том числе водонапорные станции, сооруженные или реконструированные при содействии ЮНИСЕФ в долине Бекаа и в южных провинциях Ливана. Без доступа к питьевой воде остались 30 тысяч человек", - говорится в релизе. ЮНИСЕФ принял экстренные меры для восстановления поврежденных объектов водоснабжения и канализации, направил 20 мобильных станций оказания медпомощи в пострадавшие районы и доставил 100 тонн медсредств первой необходимости в госпитали, испытывающие дефицит запасов, говорится в релизе. Фонд совместно с правительством Ливана также снабжает убежища для перемещенных лиц из подвергшихся бомбардировкам районов всем необходимым, включая бутилированную питьевую воду и гигиенические принадлежности. Израильская авиация уже несколько дней наносит массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию. По последней официальной информации ливанских властей, с начала израильских бомбардировок Ливана с октября прошлого года погибли 1 540 человек, из них около 700 - за последние четыре дня. Ранения получили более 5 тысяч мирных жителей.

https://ria.ru/20240927/polsha-1975075208.html

https://ria.ru/20240926/bezhentsy-1974912300.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ливан, израиль, юнисеф, оон, хезболла, бекаа, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024