https://ria.ru/20240927/lavrov-1975190587.html
Лавров осудил израильские атаки на Ливан
Лавров осудил израильские атаки на Ливан - РИА Новости, 27.09.2024
Лавров осудил израильские атаки на Ливан
Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН, решительно осудил израильские атаки на Ливан. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T23:45
2024-09-27T23:45
2024-09-27T23:58
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
армия обороны израиля (цахал)
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ООН, 27 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН, решительно осудил израильские атаки на Ливан."Решительно осуждаем действия израильской стороны, грубо нарушающие суверенитет дружественного нам Ливана. Неизбирательные атаки, жертвами которых становятся гражданские лица, категорически недопустимы. Путь войны, который избрал Западный Иерусалим, не поможет ему вернуть внутренне перемещенных лиц на север страны и не обеспечит безопасность в ливано-израильском приграничье", - добавил Лавров.
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В мире, Ливан, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Хезболла, Россия, Сергей Лавров, Совет Безопасности ООН, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров осудил израильские атаки на Ливан
Лавров: Россия решительно осуждает атаки Израиля, нарушающие суверенитет Ливана