https://ria.ru/20240927/lavrov-1975190587.html

Лавров осудил израильские атаки на Ливан

Лавров осудил израильские атаки на Ливан - РИА Новости, 27.09.2024

Лавров осудил израильские атаки на Ливан

Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН, решительно осудил израильские атаки на Ливан. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T23:45

2024-09-27T23:45

2024-09-27T23:58

в мире

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

армия обороны израиля (цахал)

хезболла

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сергей лавров

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ООН, 27 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН, решительно осудил израильские атаки на Ливан."Решительно осуждаем действия израильской стороны, грубо нарушающие суверенитет дружественного нам Ливана. Неизбирательные атаки, жертвами которых становятся гражданские лица, категорически недопустимы. Путь войны, который избрал Западный Иерусалим, не поможет ему вернуть внутренне перемещенных лиц на север страны и не обеспечит безопасность в ливано-израильском приграничье", - добавил Лавров.

https://ria.ru/20240927/lavrov-1975190471.html

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в мире, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, армия обороны израиля (цахал), хезболла, россия, сергей лавров, совет безопасности оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)