https://ria.ru/20240927/lavrov-1975190471.html

Россия прилагает усилия для деэскалации на Ближнем Востоке, заявил Лавров

Россия прилагает усилия для деэскалации на Ближнем Востоке, заявил Лавров - РИА Новости, 28.09.2024

Россия прилагает усилия для деэскалации на Ближнем Востоке, заявил Лавров

Россия прилагает усилия для деэскалации ситуации на Ближнем Востоке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-27T23:42

2024-09-27T23:42

2024-09-28T00:36

россия

ближний восток

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сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 27 сен - РИА Новости. Россия прилагает усилия для деэскалации ситуации на Ближнем Востоке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Как я понимаю, сегодня был отдан приказ бомбить Бейрут. Мы последовательно и неизменно исходим из необходимости полного и комплексного выполнения резолюции СБ ООН 1701, в которой описаны как обязательства Израиля по прекращению всех наступательных военных операций, выводу своих вооруженных сил из Южного Ливана и прекращения оккупации, так и обязательства "Хезболлы" по отводу всех формирований к северу от реки Литани", - сказал Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН."Со своей стороны мы прилагаем активные дипломатические усилия для деэскалации ситуации, предотвращения самого катастрофического сценария. Готовы к координации с международными и региональными партнерами в этих целях. Исходим из того, что безопасность любого государства не должна обеспечиваться за счет ущемления безопасности других", - сказал Лавров.По словам Лаврова, "спираль насилия вышла далеко за пределы арабо-израильского противостояния, дестабилизируя обстановку в Средиземном море, Персидском заливе и в целом на севере Африки"."Этот конфликт отзывается также и в других частях региона, в том числе на Красном море и в Аденском заливе", - добавил министр.Он отметил, что краеугольным камнем этих процессов остается нерешенная палестинская проблема."В условиях боевых действий и установленной Израилем блокады анклава ситуация стремительно деградирует. По словам главы МККК Сполярич, израильская военная операция полностью изменила саму концепцию конфликта в сторону "дегуманизации и лишения мирных жителей человеческого достоинства", - подчеркнул Лавров.

https://ria.ru/20240927/lavrov-1975189923.html

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