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Россия прилагает усилия для деэскалации на Ближнем Востоке, заявил Лавров - РИА Новости, 28.09.2024
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23:42 27.09.2024 (обновлено: 00:36 28.09.2024)
https://ria.ru/20240927/lavrov-1975190471.html
Россия прилагает усилия для деэскалации на Ближнем Востоке, заявил Лавров
Россия прилагает усилия для деэскалации на Ближнем Востоке, заявил Лавров - РИА Новости, 28.09.2024
Россия прилагает усилия для деэскалации на Ближнем Востоке, заявил Лавров
Россия прилагает усилия для деэскалации ситуации на Ближнем Востоке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-27T23:42
2024-09-28T00:36
россия
ближний восток
в мире
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хезболла
оон
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ООН, 27 сен - РИА Новости. Россия прилагает усилия для деэскалации ситуации на Ближнем Востоке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Как я понимаю, сегодня был отдан приказ бомбить Бейрут. Мы последовательно и неизменно исходим из необходимости полного и комплексного выполнения резолюции СБ ООН 1701, в которой описаны как обязательства Израиля по прекращению всех наступательных военных операций, выводу своих вооруженных сил из Южного Ливана и прекращения оккупации, так и обязательства "Хезболлы" по отводу всех формирований к северу от реки Литани", - сказал Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН."Со своей стороны мы прилагаем активные дипломатические усилия для деэскалации ситуации, предотвращения самого катастрофического сценария. Готовы к координации с международными и региональными партнерами в этих целях. Исходим из того, что безопасность любого государства не должна обеспечиваться за счет ущемления безопасности других", - сказал Лавров.По словам Лаврова, "спираль насилия вышла далеко за пределы арабо-израильского противостояния, дестабилизируя обстановку в Средиземном море, Персидском заливе и в целом на севере Африки"."Этот конфликт отзывается также и в других частях региона, в том числе на Красном море и в Аденском заливе", - добавил министр.Он отметил, что краеугольным камнем этих процессов остается нерешенная палестинская проблема."В условиях боевых действий и установленной Израилем блокады анклава ситуация стремительно деградирует. По словам главы МККК Сполярич, израильская военная операция полностью изменила саму концепцию конфликта в сторону "дегуманизации и лишения мирных жителей человеческого достоинства", - подчеркнул Лавров.
https://ria.ru/20240927/lavrov-1975189923.html
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россия, ближний восток, в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хезболла, оон, международный комитет красного креста (мккк), израиль
Россия, Ближний Восток, В мире, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Хезболла, ООН, Международный комитет Красного Креста (МККК), Израиль
Россия прилагает усилия для деэскалации на Ближнем Востоке, заявил Лавров

Лавров: РФ прилагает активные усилия для деэскалации ситуации на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ООН, 27 сен - РИА Новости. Россия прилагает усилия для деэскалации ситуации на Ближнем Востоке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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"Как я понимаю, сегодня был отдан приказ бомбить Бейрут. Мы последовательно и неизменно исходим из необходимости полного и комплексного выполнения резолюции СБ ООН 1701, в которой описаны как обязательства Израиля по прекращению всех наступательных военных операций, выводу своих вооруженных сил из Южного Ливана и прекращения оккупации, так и обязательства "Хезболлы" по отводу всех формирований к северу от реки Литани", - сказал Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Лавров обратился к США на заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку
Вчера, 23:34
"Со своей стороны мы прилагаем активные дипломатические усилия для деэскалации ситуации, предотвращения самого катастрофического сценария. Готовы к координации с международными и региональными партнерами в этих целях. Исходим из того, что безопасность любого государства не должна обеспечиваться за счет ущемления безопасности других", - сказал Лавров.
По словам Лаврова, "спираль насилия вышла далеко за пределы арабо-израильского противостояния, дестабилизируя обстановку в Средиземном море, Персидском заливе и в целом на севере Африки".
"Этот конфликт отзывается также и в других частях региона, в том числе на Красном море и в Аденском заливе", - добавил министр.
Он отметил, что краеугольным камнем этих процессов остается нерешенная палестинская проблема.
"В условиях боевых действий и установленной Израилем блокады анклава ситуация стремительно деградирует. По словам главы МККК Сполярич, израильская военная операция полностью изменила саму концепцию конфликта в сторону "дегуманизации и лишения мирных жителей человеческого достоинства", - подчеркнул Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Лавров призвал остановить насилие на Ближнем Востоке как можно скорее
Вчера, 23:29
 
РоссияБлижний ВостокВ миреСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХезболлаООНМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Израиль
 
 
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