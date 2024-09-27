https://ria.ru/20240927/lavrov-1975189923.html

Лавров обратился к США на заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку

Лавров обратился к США на заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку - РИА Новости, 27.09.2024

Лавров обратился к США на заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку

Россия призывает США потребовать прекращения войны в секторе Газа и на границе Израиля и Ливана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T23:34

2024-09-27T23:34

2024-09-27T23:45

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ООН, 27 сен - РИА Новости. Россия призывает США потребовать прекращения войны в секторе Газа и на границе Израиля и Ливана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Хотел бы отдельно обратиться к представителям США: выбор за вами. Дальше блокировать работу Совета Безопасности, либо встать на сторону мира, на сторону международного сообщества и потребовать прекращения войны. Без вашей всесторонней поддержки Израиля конфликт может быть прекращен быстро и эффективно", - сказал Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН.По его словам, это помогло бы создать условия для возвращения к мирным переговорам о создании палестинского государства."Совет Безопасности не просто площадка для обмена мнениями по наиболее острым глобальным вопросам. Это еще и главный орган по поддержанию международного мира и безопасности, орган у которого есть целый ряд проверенных временем инструментов, позволяющих добиваться выполнения своих решений. Члены Совета должны поставить интересы народов Палестины и Израиля выше узкокорыстных политических счетов и потребовать немедленного прекращения огня, освобождения всех незаконно удерживаемых лиц, обеспечения полноценного и беспрепятственного гуманитарного доступа", - заключил Лавров.

https://ria.ru/20240927/lavrov-1975190471.html

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в мире, израиль, россия, сша, сергей лавров, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024