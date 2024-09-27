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Лавров обратился к США на заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку - РИА Новости, 27.09.2024
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23:34 27.09.2024 (обновлено: 23:45 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/lavrov-1975189923.html
Лавров обратился к США на заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку
Лавров обратился к США на заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку - РИА Новости, 27.09.2024
Лавров обратился к США на заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку
Россия призывает США потребовать прекращения войны в секторе Газа и на границе Израиля и Ливана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T23:34
2024-09-27T23:45
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ООН, 27 сен - РИА Новости. Россия призывает США потребовать прекращения войны в секторе Газа и на границе Израиля и Ливана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Хотел бы отдельно обратиться к представителям США: выбор за вами. Дальше блокировать работу Совета Безопасности, либо встать на сторону мира, на сторону международного сообщества и потребовать прекращения войны. Без вашей всесторонней поддержки Израиля конфликт может быть прекращен быстро и эффективно", - сказал Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН.По его словам, это помогло бы создать условия для возвращения к мирным переговорам о создании палестинского государства."Совет Безопасности не просто площадка для обмена мнениями по наиболее острым глобальным вопросам. Это еще и главный орган по поддержанию международного мира и безопасности, орган у которого есть целый ряд проверенных временем инструментов, позволяющих добиваться выполнения своих решений. Члены Совета должны поставить интересы народов Палестины и Израиля выше узкокорыстных политических счетов и потребовать немедленного прекращения огня, освобождения всех незаконно удерживаемых лиц, обеспечения полноценного и беспрепятственного гуманитарного доступа", - заключил Лавров.
https://ria.ru/20240927/lavrov-1975190471.html
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в мире, израиль, россия, сша, сергей лавров, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Россия, США, Сергей Лавров, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Лавров обратился к США на заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку

Лавров: без американской поддержки Израиля конфликт может быть прекращен

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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ООН, 27 сен - РИА Новости. Россия призывает США потребовать прекращения войны в секторе Газа и на границе Израиля и Ливана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Хотел бы отдельно обратиться к представителям США: выбор за вами. Дальше блокировать работу Совета Безопасности, либо встать на сторону мира, на сторону международного сообщества и потребовать прекращения войны. Без вашей всесторонней поддержки Израиля конфликт может быть прекращен быстро и эффективно", - сказал Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН.
По его словам, это помогло бы создать условия для возвращения к мирным переговорам о создании палестинского государства.
"Совет Безопасности не просто площадка для обмена мнениями по наиболее острым глобальным вопросам. Это еще и главный орган по поддержанию международного мира и безопасности, орган у которого есть целый ряд проверенных временем инструментов, позволяющих добиваться выполнения своих решений. Члены Совета должны поставить интересы народов Палестины и Израиля выше узкокорыстных политических счетов и потребовать немедленного прекращения огня, освобождения всех незаконно удерживаемых лиц, обеспечения полноценного и беспрепятственного гуманитарного доступа", - заключил Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Россия прилагает усилия для деэскалации на Ближнем Востоке, заявил Лавров
Вчера, 23:42
 
В миреИзраильРоссияСШАСергей ЛавровООНОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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