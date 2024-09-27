https://ria.ru/20240927/lavrov-1975189515.html

Лавров призвал остановить насилие на Ближнем Востоке как можно скорее

Лавров призвал остановить насилие на Ближнем Востоке как можно скорее - РИА Новости, 27.09.2024

Лавров призвал остановить насилие на Ближнем Востоке как можно скорее

Россия призывает немедленно остановить раскручивание спирали насилия на Ближнем Востоке на фоне резкого обострения конфликта между Израилем и Ливаном, заявил... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T23:29

2024-09-27T23:29

2024-09-27T23:48

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оон

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

ближний восток

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сергей лавров

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ООН, 27 сен - РИА Новости. Россия призывает немедленно остановить раскручивание спирали насилия на Ближнем Востоке на фоне резкого обострения конфликта между Израилем и Ливаном, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Необходимо немедленно остановить раскручивание спирали насилия, пока ситуация окончательно не вышла из-под контроля, чего, как сказал, кое-кто очень сильно хочет и пытается спровоцировать большую войну", - сказал Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН.Министр призвал к немедленному прекращению боевых действий в регионе, чтобы предотвратить дальнейшее кровопролитие. По его словам, это "создало бы условия для политико-дипломатического урегулирования".

https://ria.ru/20240927/lavrov-1975190471.html

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в мире, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ближний восток, россия, израиль, сергей лавров