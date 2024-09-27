https://ria.ru/20240927/lavrov-1975189515.html
Лавров призвал остановить насилие на Ближнем Востоке как можно скорее
Лавров призвал остановить насилие на Ближнем Востоке как можно скорее - РИА Новости, 27.09.2024
Лавров призвал остановить насилие на Ближнем Востоке как можно скорее
Россия призывает немедленно остановить раскручивание спирали насилия на Ближнем Востоке на фоне резкого обострения конфликта между Израилем и Ливаном, заявил... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T23:29
2024-09-27T23:29
2024-09-27T23:48
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ближний восток
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израиль
сергей лавров
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ООН, 27 сен - РИА Новости. Россия призывает немедленно остановить раскручивание спирали насилия на Ближнем Востоке на фоне резкого обострения конфликта между Израилем и Ливаном, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Необходимо немедленно остановить раскручивание спирали насилия, пока ситуация окончательно не вышла из-под контроля, чего, как сказал, кое-кто очень сильно хочет и пытается спровоцировать большую войну", - сказал Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН.Министр призвал к немедленному прекращению боевых действий в регионе, чтобы предотвратить дальнейшее кровопролитие. По его словам, это "создало бы условия для политико-дипломатического урегулирования".
https://ria.ru/20240927/lavrov-1975190471.html
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в мире, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ближний восток, россия, израиль, сергей лавров
В мире, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Ближний Восток, Россия, Израиль, Сергей Лавров
Лавров призвал остановить насилие на Ближнем Востоке как можно скорее
Лавров призвал остановить спираль насилия на Ближнем Востоке как можно скорее