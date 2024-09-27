https://ria.ru/20240927/lavrov-1975189240.html

Лавров на Совбезе ООН прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке

Лавров на Совбезе ООН прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 28.09.2024

Лавров на Совбезе ООН прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке

Ближний Восток сегодня вновь находится на грани большой войны, которую "кое-кто очень и очень хочет", заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совбеза РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-27T23:27

2024-09-27T23:27

2024-09-28T00:01

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россия

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Ближний Восток сегодня вновь находится на грани большой войны, которую "кое-кто очень и очень хочет", заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН."Необходимо немедленно остановить раскручивание спирали насилия, пока ситуация окончательно не вышла из-под контроля, чего, как сказал, кое-кто очень сильно хочет и пытается спровоцировать большую войну", — подчеркнул он.Глава МИД отметил, что Москва решительно осуждает неизбирательные атаки Израиля, нарушающие суверенитет Ливана. Он подчеркнул, что жертвами становятся мирные жители и это недопустимо. "Путь войны, который избрал Западный Иерусалим, не поможет ему вернуть внутренне перемещенных лиц на север страны и не обеспечит безопасность в ливано-израильском приграничье", — сказал министр.Он также обратился к представителям США, заявив, что сейчас выбор за Вашингтоном — либо продолжать блокировать работу, либо потребовать прекращения войны. Лавров подчеркнул, что без поддержки Израиля со стороны Соединенных Штатов этот конфликт можно прекратить быстро и эффективно.Министр напомнил, что Совбез ООН — не просто площадка для обмена мнениями по наиболее острым глобальным вопросам, но и главный орган по поддержанию международного мира и безопасности с целым набором проверенных временем инструментов, позволяющих добиваться выполнения своих решений. Он добавил, что члены Совета должны поставить интересы народов Палестины и Израиля выше узкокорыстных политических счетов и потребовать немедленного прекращения огня, освобождения всех заложников, а также обеспечения полноценного и беспрепятственного гуманитарного доступа.Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой""Хезболла" после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года ежедневно обстреливает север еврейского государства. В движении заявляют, что прекратят атаки только с окончанием войны в секторе Газа. От обстрелов погибли десятки граждан Израиля.Ситуация обострилась после того, как ЦАХАЛ 30 июля ликвидировал высокопоставленного командира "Хезболлы" Фуада Шукра. В августе лидер шиитского сопротивления Хасан Насралла заявил, что Израиль перешел все красные линии.В середине сентября в разных районах Ливана взорвались средства связи — пейджеры и рации, которыми пользовались члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения. В числе пострадавших оказался и посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. "Хезболла", власти Ливана и Иран возложили ответственность на Израиль. Еврейское государство не подтверждало и не отрицало свою причастность.После массовой детонации пейджеров и раций Израиль начал наносить удары по Ливану, назвав операцию "Стрелы севера". Армия сообщает, что атаковала более двух тысяч целей "Хезболлы", ликвидировав некоторых из командиров движения. Кроме того, удары нацелены на здания, где, по данным разведки, хранятся ракеты и снаряды, предназначенные для атак на Израиль.

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https://ria.ru/20240927/livan-1975169093.html

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Выступление Лаврова на заседание Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке Выступление Лаврова на заседание Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке 2024-09-27T23:27 true PT8M23S

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в мире, ближний восток, россия, сергей лавров, совет безопасности оон, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024