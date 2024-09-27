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Ситуация в секторе Газа стремительно деградирует, заявил Лавров
Ситуация в секторе Газа стремительно деградирует, заявил Лавров - РИА Новости, 27.09.2024
Ситуация в секторе Газа стремительно деградирует, заявил Лавров
РИА Новости РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T23:25
2024-09-27T23:25
2024-09-27T23:25
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РИА НовостиЛавров: ситуация в секторе Газа стремительно деградирует, операция Израиля идет в русле дегуманизации и лишения жителей человеческого достоинства
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в мире, израиль
Ситуация в секторе Газа стремительно деградирует, заявил Лавров
Лавров: операция Израиля в Газе идет в русле дегуманизации и лишения достоинства