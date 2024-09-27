https://ria.ru/20240927/lavrov-1975174749.html

Лавров заявил о солидарности России с народом Ливана

Лавров заявил о солидарности России с народом Ливана - РИА Новости, 27.09.2024

Лавров заявил о солидарности России с народом Ливана

Глава МИД России Сергей Лавров на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН заявил ливанскому коллеге Абдалле Бу Хабибу о солидарности с народом республики... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T20:23

2024-09-27T20:23

2024-09-27T21:39

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ООН, 27 сен — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН заявил ливанскому коллеге Абдалле Бу Хабибу о солидарности с народом республики на фоне обострения конфликта с Израилем."Выражаю наши соболезнования и нашу солидарность с ливанским народом. И мы были бы очень заинтересованы услышать ваши оценки происходящего", — подчеркнул министр. В свою очередь, Абдалла Бу Хабиб выразил желание проинформировать российскую сторону о ситуации в регионе. Позже в МИД сообщили, что на встрече Лавров подтвердил позицию Москвы в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Ливана. Также была отмечена необходимость скорейшего нахождения консенсусных решений вопросов национальной повестки республики без внешнего вмешательства. Кроме этого, стороны подтвердили настрой на расширение сотрудничества в торговле, экономике и гуманитарной сфере, а также на продолжение тесной координации на международных площадках.Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой""Хезболла" после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года ежедневно обстреливает север еврейского государства. В движении заявляют, что прекратят атаки только с окончанием войны в секторе Газа. От обстрелов погибли десятки граждан Израиля.Ситуация обострилась после того, как ЦАХАЛ 30 июля ликвидировал высокопоставленного командира "Хезболлы" Фуада Шукра. В августе лидер шиитского сопротивления Хасан Насралла заявил, что Израиль перешел все красные линии.В середине сентября в разных районах Ливана взорвались средства связи — пейджеры и рации, которыми пользовались члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения. В числе пострадавших оказался и посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. "Хезболла", власти Ливана и Иран возложили ответственность на Израиль. Еврейское государство не подтверждало и не отрицало свою причастность.После массовой детонации пейджеров и раций Израиль начал наносить удары по Ливану, назвав операцию "Стрелы севера". Армия сообщает, что атаковала более двух тысяч целей "Хезболлы", ликвидировав некоторых из командиров движения. Кроме того, удары нацелены на здания, где, по данным разведки, хранятся ракеты и снаряды, предназначенные для атак на Израиль.

https://ria.ru/20240927/netanjahu-1975161023.html

https://ria.ru/20240927/livan-1975169093.html

https://ria.ru/20240927/izrail-1975155989.html

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