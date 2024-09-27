Рейтинг@Mail.ru
Лавров заявил о солидарности России с народом Ливана - РИА Новости, 27.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:23 27.09.2024 (обновлено: 21:39 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/lavrov-1975174749.html
Лавров заявил о солидарности России с народом Ливана
Лавров заявил о солидарности России с народом Ливана - РИА Новости, 27.09.2024
Лавров заявил о солидарности России с народом Ливана
Глава МИД России Сергей Лавров на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН заявил ливанскому коллеге Абдалле Бу Хабибу о солидарности с народом республики... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T20:23
2024-09-27T21:39
в мире
ливан
россия
израиль
сергей лавров
оон
хезболла
генеральная ассамблея оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975174921_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9e82b6e98cc324af07d4fafc2f13494d.jpg
ООН, 27 сен — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН заявил ливанскому коллеге Абдалле Бу Хабибу о солидарности с народом республики на фоне обострения конфликта с Израилем."Выражаю наши соболезнования и нашу солидарность с ливанским народом. И мы были бы очень заинтересованы услышать ваши оценки происходящего", — подчеркнул министр. В свою очередь, Абдалла Бу Хабиб выразил желание проинформировать российскую сторону о ситуации в регионе. Позже в МИД сообщили, что на встрече Лавров подтвердил позицию Москвы в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Ливана. Также была отмечена необходимость скорейшего нахождения консенсусных решений вопросов национальной повестки республики без внешнего вмешательства. Кроме этого, стороны подтвердили настрой на расширение сотрудничества в торговле, экономике и гуманитарной сфере, а также на продолжение тесной координации на международных площадках.Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой""Хезболла" после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года ежедневно обстреливает север еврейского государства. В движении заявляют, что прекратят атаки только с окончанием войны в секторе Газа. От обстрелов погибли десятки граждан Израиля.Ситуация обострилась после того, как ЦАХАЛ 30 июля ликвидировал высокопоставленного командира "Хезболлы" Фуада Шукра. В августе лидер шиитского сопротивления Хасан Насралла заявил, что Израиль перешел все красные линии.В середине сентября в разных районах Ливана взорвались средства связи — пейджеры и рации, которыми пользовались члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения. В числе пострадавших оказался и посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. "Хезболла", власти Ливана и Иран возложили ответственность на Израиль. Еврейское государство не подтверждало и не отрицало свою причастность.После массовой детонации пейджеров и раций Израиль начал наносить удары по Ливану, назвав операцию "Стрелы севера". Армия сообщает, что атаковала более двух тысяч целей "Хезболлы", ликвидировав некоторых из командиров движения. Кроме того, удары нацелены на здания, где, по данным разведки, хранятся ракеты и снаряды, предназначенные для атак на Израиль.
https://ria.ru/20240927/netanjahu-1975161023.html
https://ria.ru/20240927/livan-1975169093.html
https://ria.ru/20240927/izrail-1975155989.html
ливан
россия
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975174921_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_369773a98a6c73e1216f71550a0097f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, россия, израиль, сергей лавров, оон, хезболла, генеральная ассамблея оон, хасан насралла
В мире, Ливан, Россия, Израиль, Сергей Лавров, ООН, Хезболла, Генеральная Ассамблея ООН, Хасан Насралла
Лавров заявил о солидарности России с народом Ливана

Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Ливане

© AP Photo / Bilal HusseinМашина скорой помощи на месте израильского авиаудара в южном пригороде Бейрута, Ливан
Машина скорой помощи на месте израильского авиаудара в южном пригороде Бейрута, Ливан - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© AP Photo / Bilal Hussein
Машина скорой помощи на месте израильского авиаудара в южном пригороде Бейрута, Ливан
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 27 сен — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН заявил ливанскому коллеге Абдалле Бу Хабибу о солидарности с народом республики на фоне обострения конфликта с Израилем.
«
"Выражаю наши соболезнования и нашу солидарность с ливанским народом. И мы были бы очень заинтересованы услышать ваши оценки происходящего", — подчеркнул министр.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Нетаньяху назвал условие для прекращения бомбардировок Ливана
Вчера, 19:00
В свою очередь, Абдалла Бу Хабиб выразил желание проинформировать российскую сторону о ситуации в регионе.
Позже в МИД сообщили, что на встрече Лавров подтвердил позицию Москвы в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Ливана. Также была отмечена необходимость скорейшего нахождения консенсусных решений вопросов национальной повестки республики без внешнего вмешательства. Кроме этого, стороны подтвердили настрой на расширение сотрудничества в торговле, экономике и гуманитарной сфере, а также на продолжение тесной координации на международных площадках.

Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"

"Хезболла" после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года ежедневно обстреливает север еврейского государства. В движении заявляют, что прекратят атаки только с окончанием войны в секторе Газа. От обстрелов погибли десятки граждан Израиля.
Последствия израильского авиаудара в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Удары Израиля по Бейруту стали самой мощной атакой за год, пишет Reuters
Вчера, 19:38
Ситуация обострилась после того, как ЦАХАЛ 30 июля ликвидировал высокопоставленного командира "Хезболлы" Фуада Шукра. В августе лидер шиитского сопротивления Хасан Насралла заявил, что Израиль перешел все красные линии.
В середине сентября в разных районах Ливана взорвались средства связи — пейджеры и рации, которыми пользовались члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения. В числе пострадавших оказался и посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. "Хезболла", власти Ливана и Иран возложили ответственность на Израиль. Еврейское государство не подтверждало и не отрицало свою причастность.
После массовой детонации пейджеров и раций Израиль начал наносить удары по Ливану, назвав операцию "Стрелы севера". Армия сообщает, что атаковала более двух тысяч целей "Хезболлы", ликвидировав некоторых из командиров движения. Кроме того, удары нацелены на здания, где, по данным разведки, хранятся ракеты и снаряды, предназначенные для атак на Израиль.
Дым на месте взрыва в Бейруте - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Израиль заявил об авиаударе по главному военному штабу "Хезболлы" в Бейруте
Вчера, 18:41
 
В миреЛиванРоссияИзраильСергей ЛавровООНХезболлаГенеральная Ассамблея ООНХасан Насралла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала