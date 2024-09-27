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Лавров указал Гутеррешу на нарушения рада обязательств со стороны США
Лавров указал Гутеррешу на нарушения рада обязательств со стороны США - РИА Новости, 27.09.2024
Лавров указал Гутеррешу на нарушения рада обязательств со стороны США
Глава МИД России Сергей Лавров привлёк внимание генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша к нарушениям США обязательств по Соглашению о Центральных... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T04:25
2024-09-27T04:25
2024-09-27T04:42
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров привлёк внимание генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша к нарушениям США обязательств по Соглашению о Центральных учреждениях ООН.Лавров провел встречу с Гутеррешем на полях недели высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН."Сергей Лавров привлек внимание генсекретаря к продолжающимся нарушениям США своих обязательств по Соглашению о Центральных учреждениях ООН от 1947 года. Отметил, что сложившаяся ситуация диктует необходимость скорейшего запуска А.Гутеррешем процедуры арбитража в отношении США, о чем неоднократно говорилось в профильных резолюциях Генассамблеи ООН", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
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ООН, США, Россия, Сергей Лавров, Антониу Гутерреш, Генеральная Ассамблея ООН, В мире
Лавров указал Гутеррешу на нарушения рада обязательств со стороны США
Лавров указал Гутеррешу на нарушения США рада обязательств об учреждениях ООН