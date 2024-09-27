https://ria.ru/20240927/lavrov-1974972816.html

Лавров указал Гутеррешу на нарушения рада обязательств со стороны США

Лавров указал Гутеррешу на нарушения рада обязательств со стороны США - РИА Новости, 27.09.2024

Лавров указал Гутеррешу на нарушения рада обязательств со стороны США

Глава МИД России Сергей Лавров привлёк внимание генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша к нарушениям США обязательств по Соглашению о Центральных... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T04:25

2024-09-27T04:25

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров привлёк внимание генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша к нарушениям США обязательств по Соглашению о Центральных учреждениях ООН.Лавров провел встречу с Гутеррешем на полях недели высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН."Сергей Лавров привлек внимание генсекретаря к продолжающимся нарушениям США своих обязательств по Соглашению о Центральных учреждениях ООН от 1947 года. Отметил, что сложившаяся ситуация диктует необходимость скорейшего запуска А.Гутеррешем процедуры арбитража в отношении США, о чем неоднократно говорилось в профильных резолюциях Генассамблеи ООН", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

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оон, сша, россия, сергей лавров, антониу гутерреш, генеральная ассамблея оон, в мире