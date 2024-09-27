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Лавров указал Гутеррешу на нарушения рада обязательств со стороны США - РИА Новости, 27.09.2024
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04:25 27.09.2024 (обновлено: 04:42 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/lavrov-1974972816.html
Лавров указал Гутеррешу на нарушения рада обязательств со стороны США
Лавров указал Гутеррешу на нарушения рада обязательств со стороны США - РИА Новости, 27.09.2024
Лавров указал Гутеррешу на нарушения рада обязательств со стороны США
Глава МИД России Сергей Лавров привлёк внимание генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша к нарушениям США обязательств по Соглашению о Центральных... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T04:25
2024-09-27T04:42
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сергей лавров
антониу гутерреш
генеральная ассамблея оон
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров привлёк внимание генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша к нарушениям США обязательств по Соглашению о Центральных учреждениях ООН.Лавров провел встречу с Гутеррешем на полях недели высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН."Сергей Лавров привлек внимание генсекретаря к продолжающимся нарушениям США своих обязательств по Соглашению о Центральных учреждениях ООН от 1947 года. Отметил, что сложившаяся ситуация диктует необходимость скорейшего запуска А.Гутеррешем процедуры арбитража в отношении США, о чем неоднократно говорилось в профильных резолюциях Генассамблеи ООН", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
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оон, сша, россия, сергей лавров, антониу гутерреш, генеральная ассамблея оон, в мире
ООН, США, Россия, Сергей Лавров, Антониу Гутерреш, Генеральная Ассамблея ООН, В мире
Лавров указал Гутеррешу на нарушения рада обязательств со стороны США

Лавров указал Гутеррешу на нарушения США рада обязательств об учреждениях ООН

© POOL | Перейти в медиабанкВыступление главы МИД Лаврова
Выступление главы МИД Лаврова - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© POOL
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Выступление главы МИД Лаврова. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров привлёк внимание генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша к нарушениям США обязательств по Соглашению о Центральных учреждениях ООН.
Лавров провел встречу с Гутеррешем на полях недели высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Лавров призвал не втягивать структуры ООН в "мирные" инициативы по Украине
Вчера, 04:30
"Сергей Лавров привлек внимание генсекретаря к продолжающимся нарушениям США своих обязательств по Соглашению о Центральных учреждениях ООН от 1947 года. Отметил, что сложившаяся ситуация диктует необходимость скорейшего запуска А.Гутеррешем процедуры арбитража в отношении США, о чем неоднократно говорилось в профильных резолюциях Генассамблеи ООН", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
 
ООНСШАРоссияСергей ЛавровАнтониу ГутеррешГенеральная Ассамблея ООНВ мире
 
 
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