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Десантники сорвали попытку прорыва ВСУ в Курской области - РИА Новости, 27.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:18 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/kurskaya_oblast-1974974799.html
Десантники сорвали попытку прорыва ВСУ в Курской области
Десантники сорвали попытку прорыва ВСУ в Курской области - РИА Новости, 27.09.2024
Десантники сорвали попытку прорыва ВСУ в Курской области
Операторы ударных БПЛА и FPV-дронов подразделений Воздушно-десантных войск из состава группировки войск "Север" сорвали попытку прорыва ВСУ, уничтожив... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T05:18
2024-09-27T05:18
специальная военная операция на украине
владимир путин
валерий герасимов
курская область
россия
глушковский район
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
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КУРСК, 27 сен - РИА Новости. Операторы ударных БПЛА и FPV-дронов подразделений Воздушно-десантных войск из состава группировки войск "Север" сорвали попытку прорыва ВСУ, уничтожив украинские технику и пехоту в Глушковском районе Курской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Четкие и слаженные действия операторов БПЛА ВДВ позволили выявить, поразить и уничтожить боевую технику ВСУ западного и советского производства при попытке прорыва на нашу территорию, а также уничтожить личный состав киевских боевиков", - сообщили в МО. Уточняется, что всего были уничтожены две боевые машины пехоты советского производства с экипажами, бронетранспортер производства НАТО, инженерная машина разграждения, самоходная артиллерийская установка в укрытии и до двух отделений пехоты ВСУ, перевозившихся в десантном отделении. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 26 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 17,4 тысячи военных, 130 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240927/m46-1974974514.html
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курская область
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владимир путин, валерий герасимов, курская область, россия, глушковский район, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, нато
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Курская область, Россия, Глушковский район, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, НАТО
Десантники сорвали попытку прорыва ВСУ в Курской области

Бойцы ВДВ сорвали попытку прорыва ВСУ в Глушковском районе Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий снайперской группы Аида спецназа "Ахмат" во время выхода на военное задание в Курской области
Военнослужащий снайперской группы Аида спецназа Ахмат во время выхода на военное задание в Курской области - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащий снайперской группы Аида спецназа "Ахмат" во время выхода на военное задание в Курской области. Архивное фото
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КУРСК, 27 сен - РИА Новости. Операторы ударных БПЛА и FPV-дронов подразделений Воздушно-десантных войск из состава группировки войск "Север" сорвали попытку прорыва ВСУ, уничтожив украинские технику и пехоту в Глушковском районе Курской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"Четкие и слаженные действия операторов БПЛА ВДВ позволили выявить, поразить и уничтожить боевую технику ВСУ западного и советского производства при попытке прорыва на нашу территорию, а также уничтожить личный состав киевских боевиков", - сообщили в МО.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
На Донецком направлении уничтожили пункт дислокации ВСУ
Вчера, 05:14
Уточняется, что всего были уничтожены две боевые машины пехоты советского производства с экипажами, бронетранспортер производства НАТО, инженерная машина разграждения, самоходная артиллерийская установка в укрытии и до двух отделений пехоты ВСУ, перевозившихся в десантном отделении.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 26 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 17,4 тысячи военных, 130 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Украинские боевики повесили в церкви мирного жителя Курской области
Вчера, 05:04
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинВалерий ГерасимовКурская областьРоссияГлушковский районВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииНАТО
 
 
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