Десантники сорвали попытку прорыва ВСУ в Курской области
Бойцы ВДВ сорвали попытку прорыва ВСУ в Глушковском районе Курской области
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий снайперской группы Аида спецназа "Ахмат" во время выхода на военное задание в Курской области
Военнослужащий снайперской группы Аида спецназа "Ахмат" во время выхода на военное задание в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
КУРСК, 27 сен - РИА Новости. Операторы ударных БПЛА и FPV-дронов подразделений Воздушно-десантных войск из состава группировки войск "Север" сорвали попытку прорыва ВСУ, уничтожив украинские технику и пехоту в Глушковском районе Курской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"Четкие и слаженные действия операторов БПЛА ВДВ позволили выявить, поразить и уничтожить боевую технику ВСУ западного и советского производства при попытке прорыва на нашу территорию, а также уничтожить личный состав киевских боевиков", - сообщили в МО.
Уточняется, что всего были уничтожены две боевые машины пехоты советского производства с экипажами, бронетранспортер производства НАТО, инженерная машина разграждения, самоходная артиллерийская установка в укрытии и до двух отделений пехоты ВСУ, перевозившихся в десантном отделении.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 26 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 17,4 тысячи военных, 130 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.