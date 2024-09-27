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Украинские боевики повесили в церкви мирного жителя Курской области - РИА Новости, 27.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 27.09.2024 (обновлено: 16:43 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/kurskaya_oblast-1974973802.html
Украинские боевики повесили в церкви мирного жителя Курской области
Украинские боевики повесили в церкви мирного жителя Курской области - РИА Новости, 27.09.2024
Украинские боевики повесили в церкви мирного жителя Курской области
ВСУ зверски издевались над мирным жителем села в Курской области, избивали его, а затем повесили в церкви, рассказал военным следователям СК родственник... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T05:04
2024-09-27T16:43
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджанский район
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. ВСУ зверски издевались над мирным жителем села в Курской области, избивали его, а затем повесили в церкви, рассказал военным следователям СК родственник убитого, кадры допроса свидетеля есть в распоряжении РИА Новости.По словам мужчины, он проживал в селе Черкасское Поречное Суджанского района Курской области. Ему с семьей удалось уехать оттуда в ночь с 6 на 7 августа.&quot;Остался мой племянник &lt;...&gt; в своем доме — жалко же всего нажитого. &lt;...&gt; Он подумал, что его не тронут. Они (ВСУ. — Прим. ред.) над ним издевались, били, а потом затащили в церковь и повесили&quot;, — рассказал мужчина.Его показания зафиксировали военные следователи.ГВСУ СК в настоящее время расследует уголовное дело по факту нападения ВСУ на приграничные районы Курской области. Дело возбудили по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая статьи о террористическом акте, убийстве, незаконном ношении оружия и боеприпасов, а также о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.В рамках предварительного следствия зафиксированы факты целенаправленного применения украинскими боевиками FPV-дронов и крупнокалиберных пулеметов в отношении мирных жителей Курской области. Потерпевшими уже признали более восьми тысяч человек. ВСУ 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным на 26 сентября, за время боевых действий на этом участке армия противника потеряла более 17,4 тысячи военнослужащих и 130 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240927/dron-1974970596.html
https://ria.ru/20240925/ukraina-1974543034.html
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курская область
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россия, курская область, суджанский район, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджанский район, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Украинские боевики повесили в церкви мирного жителя Курской области

Житель Курской области сообщил, что ВСУ повесили в церкви его родственника

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. ВСУ зверски издевались над мирным жителем села в Курской области, избивали его, а затем повесили в церкви, рассказал военным следователям СК родственник убитого, кадры допроса свидетеля есть в распоряжении РИА Новости.
По словам мужчины, он проживал в селе Черкасское Поречное Суджанского района Курской области. Ему с семьей удалось уехать оттуда в ночь с 6 на 7 августа.
Уничтоженная военная техника колонны ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
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Вчера, 03:20
«

"Остался мой племянник <...> в своем доме — жалко же всего нажитого. <...> Он подумал, что его не тронут. Они (ВСУ. — Прим. ред.) над ним издевались, били, а потом затащили в церковь и повесили", — рассказал мужчина.

Его показания зафиксировали военные следователи.
ГВСУ СК в настоящее время расследует уголовное дело по факту нападения ВСУ на приграничные районы Курской области. Дело возбудили по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая статьи о террористическом акте, убийстве, незаконном ношении оружия и боеприпасов, а также о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
В рамках предварительного следствия зафиксированы факты целенаправленного применения украинскими боевиками FPV-дронов и крупнокалиберных пулеметов в отношении мирных жителей Курской области. Потерпевшими уже признали более восьми тысяч человек.
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ВСУ 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.
По данным на 26 сентября, за время боевых действий на этом участке армия противника потеряла более 17,4 тысячи военнослужащих и 130 танков.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСуджанский районВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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