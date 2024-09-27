Украинские боевики повесили в церкви мирного жителя Курской области
Житель Курской области сообщил, что ВСУ повесили в церкви его родственника
© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинский военный
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинский военный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. ВСУ зверски издевались над мирным жителем села в Курской области, избивали его, а затем повесили в церкви, рассказал военным следователям СК родственник убитого, кадры допроса свидетеля есть в распоряжении РИА Новости.
По словам мужчины, он проживал в селе Черкасское Поречное Суджанского района Курской области. Ему с семьей удалось уехать оттуда в ночь с 6 на 7 августа.
«
"Остался мой племянник <...> в своем доме — жалко же всего нажитого. <...> Он подумал, что его не тронут. Они (ВСУ. — Прим. ред.) над ним издевались, били, а потом затащили в церковь и повесили", — рассказал мужчина.
Его показания зафиксировали военные следователи.
ГВСУ СК в настоящее время расследует уголовное дело по факту нападения ВСУ на приграничные районы Курской области. Дело возбудили по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая статьи о террористическом акте, убийстве, незаконном ношении оружия и боеприпасов, а также о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
В рамках предварительного следствия зафиксированы факты целенаправленного применения украинскими боевиками FPV-дронов и крупнокалиберных пулеметов в отношении мирных жителей Курской области. Потерпевшими уже признали более восьми тысяч человек.
Пленный ВСУ заявил, что его отправили в Курскую область с наркоманами
25 сентября, 09:55
ВСУ 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.
По данным на 26 сентября, за время боевых действий на этом участке армия противника потеряла более 17,4 тысячи военнослужащих и 130 танков.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
В Курской области нашли тело военного ВСУ в холодильнике
26 сентября, 12:57