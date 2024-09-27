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"Впаривают чушь": на Западе высказались о Крыме и Донбассе - РИА Новости, 27.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:07 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/krym-1975103216.html
"Впаривают чушь": на Западе высказались о Крыме и Донбассе
"Впаривают чушь": на Западе высказались о Крыме и Донбассе - РИА Новости, 27.09.2024
"Впаривают чушь": на Западе высказались о Крыме и Донбассе
США и Великобритания знают, что Россия не откажется от Крыма и Донбасса, и все равно продолжают обманывать мировую общественность, заявил ирландский журналист... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T16:07
2024-09-27T16:07
специальная военная операция на украине
в мире
сша
великобритания
украина
россия
республика крым
донбасс
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. США и Великобритания знают, что Россия не откажется от Крыма и Донбасса, и все равно продолжают обманывать мировую общественность, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Россия никогда не уйдет из Крыма, Россия никогда не уйдет из Донбасса &lt;…&gt;. Британцы и американцы это знают, они согласны, но все равно впаривают вам чушь", — отметил он, обращаясь к западным странам.Боуз выразил уверенность, что российские войска никогда не потерпят военного поражения в конфликте.В субботу глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что точка в российском статусе полуострова поставлена в 2014 году, все остальные заявления украинской стороны — инсинуации и бред.Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.
https://ria.ru/20240927/tramp-1975073942.html
https://ria.ru/20240927/zapad-1975035451.html
сша
великобритания
украина
россия
республика крым
донбасс
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в мире, сша, великобритания, украина, россия, республика крым, донбасс, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Великобритания, Украина, Россия, Республика Крым, Донбасс, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
"Впаривают чушь": на Западе высказались о Крыме и Донбассе

Боуз: на Западе знают, что Россия не отдаст Крым и Донбасс

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкАкватория порта в Севастополе
Акватория порта в Севастополе - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. США и Великобритания знают, что Россия не откажется от Крыма и Донбасса, и все равно продолжают обманывать мировую общественность, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
"Россия никогда не уйдет из Крыма, Россия никогда не уйдет из Донбасса <…>. Британцы и американцы это знают, они согласны, но все равно впаривают вам чушь", — отметил он, обращаясь к западным странам.
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Боуз выразил уверенность, что российские войска никогда не потерпят военного поражения в конфликте.
В субботу глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что точка в российском статусе полуострова поставлена в 2014 году, все остальные заявления украинской стороны — инсинуации и бред.
Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАВеликобританияУкраинаРоссияРеспублика КрымДонбассВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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