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"Впаривают чушь": на Западе высказались о Крыме и Донбассе
"Впаривают чушь": на Западе высказались о Крыме и Донбассе - РИА Новости, 27.09.2024
"Впаривают чушь": на Западе высказались о Крыме и Донбассе
США и Великобритания знают, что Россия не откажется от Крыма и Донбасса, и все равно продолжают обманывать мировую общественность, заявил ирландский журналист... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T16:07
2024-09-27T16:07
2024-09-27T16:07
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. США и Великобритания знают, что Россия не откажется от Крыма и Донбасса, и все равно продолжают обманывать мировую общественность, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Россия никогда не уйдет из Крыма, Россия никогда не уйдет из Донбасса <…>. Британцы и американцы это знают, они согласны, но все равно впаривают вам чушь", — отметил он, обращаясь к западным странам.Боуз выразил уверенность, что российские войска никогда не потерпят военного поражения в конфликте.В субботу глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что точка в российском статусе полуострова поставлена в 2014 году, все остальные заявления украинской стороны — инсинуации и бред.Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.
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"Впаривают чушь": на Западе высказались о Крыме и Донбассе
Боуз: на Западе знают, что Россия не отдаст Крым и Донбасс