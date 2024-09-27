https://ria.ru/20240927/krym-1975103216.html

"Впаривают чушь": на Западе высказались о Крыме и Донбассе

"Впаривают чушь": на Западе высказались о Крыме и Донбассе - РИА Новости, 27.09.2024

"Впаривают чушь": на Западе высказались о Крыме и Донбассе

США и Великобритания знают, что Россия не откажется от Крыма и Донбасса, и все равно продолжают обманывать мировую общественность, заявил ирландский журналист... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T16:07

2024-09-27T16:07

2024-09-27T16:07

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. США и Великобритания знают, что Россия не откажется от Крыма и Донбасса, и все равно продолжают обманывать мировую общественность, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Россия никогда не уйдет из Крыма, Россия никогда не уйдет из Донбасса <…>. Британцы и американцы это знают, они согласны, но все равно впаривают вам чушь", — отметил он, обращаясь к западным странам.Боуз выразил уверенность, что российские войска никогда не потерпят военного поражения в конфликте.В субботу глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что точка в российском статусе полуострова поставлена в 2014 году, все остальные заявления украинской стороны — инсинуации и бред.Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.

https://ria.ru/20240927/tramp-1975073942.html

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великобритания

украина

россия

республика крым

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