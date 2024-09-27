Рейтинг@Mail.ru
Задержанный в Крыму шпион заявил, что Киев платил ему криптовалютой - РИА Новости, 27.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:25 27.09.2024 (обновлено: 12:40 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/krym-1975004257.html
Задержанный в Крыму шпион заявил, что Киев платил ему криптовалютой
Задержанный в Крыму шпион заявил, что Киев платил ему криптовалютой - РИА Новости, 27.09.2024
Задержанный в Крыму шпион заявил, что Киев платил ему криптовалютой
Задержанный в Крыму иностранец заявил, что шпионил на украинскую военную разведку за вознаграждение в виде криптовалюты, говорится в оперативном видео,... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T10:25
2024-09-27T12:40
украина
керчь
севастополь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975037817_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2b05b4b85d97ddac436eec18251fef17.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Задержанный в Крыму иностранец заявил, что шпионил на украинскую военную разведку за вознаграждение в виде криптовалюты, говорится в оперативном видео, распространенном пресс-службой крымского управления ФСБ РФ. В Крыму задержаны два агента украинских спецслужб, сообщила в пятницу ФСБ. Первый – 45-летний житель Керчи, он передавал сведения о координатах установки ПВО в Керчи, входящей в систему защиты Крымского моста, а также информацию о перемещении эшелонов с военной техникой. Второй - 43-летний иностранец, делился сведениями о местах дислокации военных на территории Севастополя. Оба арестованы, им грозит пожизненный срок лишения свободы. "Я выехал на территорию республики Крым с целью ведения шпионской деятельности в интересах Украины за вознаграждение", - сказал задержанный шпион на допросе. Мужчина признался, что в Севастополе установил контакт с военной разведкой Украины. Вознаграждение производилось в криптовалюте. "За время сотрудничества с ГУР МО Украины я передал более 30 координат и другой информации об объектах Вооруженных сил Российской Федерации, таких как воинские части, средства ПВО и корабли", - сказал украинский агент.
https://ria.ru/20240913/velikobritaniya-1972436147.html
https://ria.ru/20240918/shpion-1973326991.html
украина
керчь
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержание пособников украинских спецслужб в Крыму
Люди, оставляющие эмоциональные комментарии в новостных пабликах и телеграм-каналах, попадают под прицел украинских спецслужб, вербующих агентов для диверсий на территории России, говорится в оперативном видео, распространенном пресс-службой крымского управления ФСБ РФ.
2024-09-27T10:25
true
PT7M36S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975037817_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_cf4fdbf303580509dc3dcc02076b811d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, керчь, севастополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Украина, Керчь, Севастополь, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Задержанный в Крыму шпион заявил, что Киев платил ему криптовалютой

Задержанный в Крыму шпион-иностранец заявил, что Киев платил ему криптовалютой

Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Задержанный в Крыму иностранец заявил, что шпионил на украинскую военную разведку за вознаграждение в виде криптовалюты, говорится в оперативном видео, распространенном пресс-службой крымского управления ФСБ РФ.
В Крыму задержаны два агента украинских спецслужб, сообщила в пятницу ФСБ. Первый – 45-летний житель Керчи, он передавал сведения о координатах установки ПВО в Керчи, входящей в систему защиты Крымского моста, а также информацию о перемещении эшелонов с военной техникой. Второй - 43-летний иностранец, делился сведениями о местах дислокации военных на территории Севастополя. Оба арестованы, им грозит пожизненный срок лишения свободы.
Флаг Соединенного Королевства на здании посольства Великобритании в России - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
В ФСБ рассказали, как следили за британскими шпионами-дипломатами
13 сентября, 09:28
"Я выехал на территорию республики Крым с целью ведения шпионской деятельности в интересах Украины за вознаграждение", - сказал задержанный шпион на допросе.
Мужчина признался, что в Севастополе установил контакт с военной разведкой Украины. Вознаграждение производилось в криптовалюте.
"За время сотрудничества с ГУР МО Украины я передал более 30 координат и другой информации об объектах Вооруженных сил Российской Федерации, таких как воинские части, средства ПВО и корабли", - сказал украинский агент.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
В Херсонской области будут судить украинского шпиона
18 сентября, 09:53
 
УкраинаКерчьСевастопольФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала