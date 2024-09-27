https://ria.ru/20240927/krym-1975004257.html

Задержанный в Крыму шпион заявил, что Киев платил ему криптовалютой

Задержанный в Крыму шпион заявил, что Киев платил ему криптовалютой - РИА Новости, 27.09.2024

Задержанный в Крыму шпион заявил, что Киев платил ему криптовалютой

Задержанный в Крыму иностранец заявил, что шпионил на украинскую военную разведку за вознаграждение в виде криптовалюты, говорится в оперативном видео,... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T10:25

2024-09-27T10:25

2024-09-27T12:40

украина

керчь

севастополь

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Задержанный в Крыму иностранец заявил, что шпионил на украинскую военную разведку за вознаграждение в виде криптовалюты, говорится в оперативном видео, распространенном пресс-службой крымского управления ФСБ РФ. В Крыму задержаны два агента украинских спецслужб, сообщила в пятницу ФСБ. Первый – 45-летний житель Керчи, он передавал сведения о координатах установки ПВО в Керчи, входящей в систему защиты Крымского моста, а также информацию о перемещении эшелонов с военной техникой. Второй - 43-летний иностранец, делился сведениями о местах дислокации военных на территории Севастополя. Оба арестованы, им грозит пожизненный срок лишения свободы. "Я выехал на территорию республики Крым с целью ведения шпионской деятельности в интересах Украины за вознаграждение", - сказал задержанный шпион на допросе. Мужчина признался, что в Севастополе установил контакт с военной разведкой Украины. Вознаграждение производилось в криптовалюте. "За время сотрудничества с ГУР МО Украины я передал более 30 координат и другой информации об объектах Вооруженных сил Российской Федерации, таких как воинские части, средства ПВО и корабли", - сказал украинский агент.

https://ria.ru/20240913/velikobritaniya-1972436147.html

https://ria.ru/20240918/shpion-1973326991.html

украина

керчь

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание пособников украинских спецслужб в Крыму Люди, оставляющие эмоциональные комментарии в новостных пабликах и телеграм-каналах, попадают под прицел украинских спецслужб, вербующих агентов для диверсий на территории России, говорится в оперативном видео, распространенном пресс-службой крымского управления ФСБ РФ. 2024-09-27T10:25 true PT7M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, керчь, севастополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)