https://ria.ru/20240927/kosmonavty-1975014723.html
Кононенко и Чуб рассказали о самочувствии после рекордного полета на МКС
Кононенко и Чуб рассказали о самочувствии после рекордного полета на МКС - РИА Новости, 27.09.2024
Кононенко и Чуб рассказали о самочувствии после рекордного полета на МКС
Российский космонавт, командир отряда космонавтов Олег Кононенко после более чем годового полета на МКС заявил, что со своим коллегой Николаем Чубом чувствуют... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T11:06
2024-09-27T11:06
2024-09-27T11:23
наука
космос - риа наука
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международная космическая станция (мкс)
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ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 27 сен – РИА Новости. Российский космонавт, командир отряда космонавтов Олег Кононенко после более чем годового полета на МКС заявил, что со своим коллегой Николаем Чубом чувствуют себя хорошо, потому что много занимались спортом."Мы с Николаем чувствуем на удивление себя хорошо, мы ожидали худшего", - сказал Кононенко на послеполетной пресс-конференции.Он уточнил, что на орбите космонавты много занимались спортом и выполняли предписания врачей.Российские космонавты Кононенко и Николай Чуб 23 сентября вернулись с МКС на корабле "Союз МС-25" с американкой Трейси Дайсон. Их миссия началась 15 сентября 2023 года (на корабле "Союз МС-24" с другой американкой Лорал О'Хара). Кононенко и Чуб установили новый рекорд по продолжительности полёта на этой станции – 374 суток. Кроме того, Кононенко, для которого это была уже пятая экспедиция, стал первым землянином, проработавшим в космосе более тысячи дней, его общий налёт теперь составляет 1111 суток.
https://ria.ru/20240910/kosmos-1971879565.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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космос - риа наука, россия, международная космическая станция (мкс)
Наука, Космос - РИА Наука, Россия, Международная космическая станция (МКС)
Кононенко и Чуб рассказали о самочувствии после рекордного полета на МКС
Кононенко и Чуб рассказали, что чувствуют себя хорошо после полета на МКС