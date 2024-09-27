https://ria.ru/20240927/kosmonavty-1975014723.html

Кононенко и Чуб рассказали о самочувствии после рекордного полета на МКС

Кононенко и Чуб рассказали о самочувствии после рекордного полета на МКС - РИА Новости, 27.09.2024

Кононенко и Чуб рассказали о самочувствии после рекордного полета на МКС

Российский космонавт, командир отряда космонавтов Олег Кононенко после более чем годового полета на МКС заявил, что со своим коллегой Николаем Чубом чувствуют... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T11:06

2024-09-27T11:06

2024-09-27T11:23

наука

космос - риа наука

россия

международная космическая станция (мкс)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953945855_0:216:3072:1944_1920x0_80_0_0_c4df56a29d0912fbbd6ccc11baa95014.jpg

ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 27 сен – РИА Новости. Российский космонавт, командир отряда космонавтов Олег Кононенко после более чем годового полета на МКС заявил, что со своим коллегой Николаем Чубом чувствуют себя хорошо, потому что много занимались спортом."Мы с Николаем чувствуем на удивление себя хорошо, мы ожидали худшего", - сказал Кононенко на послеполетной пресс-конференции.Он уточнил, что на орбите космонавты много занимались спортом и выполняли предписания врачей.Российские космонавты Кононенко и Николай Чуб 23 сентября вернулись с МКС на корабле "Союз МС-25" с американкой Трейси Дайсон. Их миссия началась 15 сентября 2023 года (на корабле "Союз МС-24" с другой американкой Лорал О'Хара). Кононенко и Чуб установили новый рекорд по продолжительности полёта на этой станции – 374 суток. Кроме того, Кононенко, для которого это была уже пятая экспедиция, стал первым землянином, проработавшим в космосе более тысячи дней, его общий налёт теперь составляет 1111 суток.

https://ria.ru/20240910/kosmos-1971879565.html

https://ria.ru/20240906/space-1970886501.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, россия, международная космическая станция (мкс)