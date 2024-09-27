https://ria.ru/20240927/kopaygorodskiy-1975043713.html
Защита обжаловала арест экс-мэра Сочи
Защита обжаловала арест экс-мэра Сочи - РИА Новости, 27.09.2024
Защита обжаловала арест экс-мэра Сочи
Защита обжаловала арест бывшего мэра города-курорта Сочи Алексея Копайгородского, которому вменили хищение двух земельных участков стоимостью 3,7 миллионов... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T12:56
2024-09-27T12:56
2024-09-27T13:12
сочи
алексей копайгородский
происшествия
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Защита обжаловала арест бывшего мэра города-курорта Сочи Алексея Копайгородского, которому вменили хищение двух земельных участков стоимостью 3,7 миллионов рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Павел Зайцев."Жалобу подали",- сказал он.Копайгородского арестовали в среду. Ему вменили часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Вину он не признает.
https://ria.ru/20240925/kopaygorodskiy-1974647460.html
сочи
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, алексей копайгородский, происшествия
Сочи, Алексей Копайгородский, Происшествия
Защита обжаловала арест экс-мэра Сочи
Адвокат: защита обжаловала арест экс-мэра Сочи Копайгородского