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Защита обжаловала арест экс-мэра Сочи - РИА Новости, 27.09.2024
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12:56 27.09.2024 (обновлено: 13:12 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/kopaygorodskiy-1975043713.html
Защита обжаловала арест экс-мэра Сочи
Защита обжаловала арест экс-мэра Сочи - РИА Новости, 27.09.2024
Защита обжаловала арест экс-мэра Сочи
Защита обжаловала арест бывшего мэра города-курорта Сочи Алексея Копайгородского, которому вменили хищение двух земельных участков стоимостью 3,7 миллионов... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T12:56
2024-09-27T13:12
сочи
алексей копайгородский
происшествия
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Защита обжаловала арест бывшего мэра города-курорта Сочи Алексея Копайгородского, которому вменили хищение двух земельных участков стоимостью 3,7 миллионов рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Павел Зайцев."Жалобу подали",- сказал он.Копайгородского арестовали в среду. Ему вменили часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Вину он не признает.
https://ria.ru/20240925/kopaygorodskiy-1974647460.html
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сочи, алексей копайгородский, происшествия
Сочи, Алексей Копайгородский, Происшествия
Защита обжаловала арест экс-мэра Сочи

Адвокат: защита обжаловала арест экс-мэра Сочи Копайгородского

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлексей Копайгородский
Алексей Копайгородский - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Копайгородский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Защита обжаловала арест бывшего мэра города-курорта Сочи Алексея Копайгородского, которому вменили хищение двух земельных участков стоимостью 3,7 миллионов рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Павел Зайцев.
"Жалобу подали",- сказал он.
Копайгородского арестовали в среду. Ему вменили часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Вину он не признает.
Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский в суде - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Следствие попросило арестовать экс-мэра Сочи Копайгородского
25 сентября, 16:12
 
СочиАлексей КопайгородскийПроисшествия
 
 
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