https://ria.ru/20240927/kopaygorodskiy-1975043713.html

Защита обжаловала арест экс-мэра Сочи

Защита обжаловала арест экс-мэра Сочи - РИА Новости, 27.09.2024

Защита обжаловала арест экс-мэра Сочи

Защита обжаловала арест бывшего мэра города-курорта Сочи Алексея Копайгородского, которому вменили хищение двух земельных участков стоимостью 3,7 миллионов... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T12:56

2024-09-27T12:56

2024-09-27T13:12

сочи

алексей копайгородский

происшествия

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Защита обжаловала арест бывшего мэра города-курорта Сочи Алексея Копайгородского, которому вменили хищение двух земельных участков стоимостью 3,7 миллионов рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Павел Зайцев."Жалобу подали",- сказал он.Копайгородского арестовали в среду. Ему вменили часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Вину он не признает.

https://ria.ru/20240925/kopaygorodskiy-1974647460.html

сочи

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сочи, алексей копайгородский, происшествия