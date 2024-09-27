https://ria.ru/20240927/knr-1974984125.html

Страны Глобального Юга хотят создать платформу по урегулированию на Украине

Страны Глобального Юга хотят создать платформу по урегулированию на Украине - РИА Новости, 27.09.2024

Страны Глобального Юга хотят создать платформу по урегулированию на Украине

КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга намерены создать открытую платформу "Друзья мира" по урегулированию украинского кризиса, заявил глава МИД КНР Ван... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T08:33

2024-09-27T08:33

2024-09-27T09:22

в мире

китай

бразилия

ван и (политик)

оон

украина

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ПЕКИН, 27 сен – РИА Новости. КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга намерены создать открытую платформу "Друзья мира" по урегулированию украинского кризиса, заявил глава МИД КНР Ван И."Китай, Бразилия и другие государства-единомышленники "Глобального Юга" собираются в ближайшее время создать (платформу-ред.) "Друзья мира" по украинскому кризису. Это попытка Китая, Бразилии и стран "Глобального Юга" добиться мира", - заявил Ван И на встрече с советником президента Бразилии Селсу Аморимом на полях ГА ООН.Он отметил, что "Друзья мира" - это не закрытая группа, а открытая платформа, которая стремится не к конкуренции и конфронтации, а к развитию инклюзивного диалога".По его словам, платформа "Друзья мира" создается, так как есть необходимость в мире, и международное сообщество должно ее приветствовать."(Платформа-ред.) "Друзья мира" направлена на то, чтобы высказывать объективную и рациональную точку зрения, а также, чтобы играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского вопроса", - добавил Ван И.Ранее старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Дин Цзяньвэй заявил РИА Новости, что самая актуальная задача в украинском кризисе на данный момент заключается в создании условий для прекращения огня, так как существует риск эскалации. Он также отмечал, что Китай активно участвует в посредничестве и поддерживает все усилия, способствующие миру, его основная позиция заключается в том, чтобы посодействовать мирным переговорам, так как диалог и переговоры являются единственным возможным выходом.Китай и Бразилия в мае этого года совместно опубликовали консенсус по политическому урегулированию украинского кризиса из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран.Документ, во-первых, призывает все вовлеченные стороны соблюдать три принципа деэскалации ситуации, а именно: не расширять поле боя, не обострять боевые действия и не совершать провокаций. Во-вторых, в документе подчеркивается, что диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным решением украинского кризиса. В-третьи, документ призывает увеличить объем гуманитарной помощи соответствующим регионам и не допустить разрастание гуманитарного кризиса, избегать ударов по гражданскому населению и гражданским объектам, Китай и Бразилия также выступили в поддержку обмена военнопленными между сторонами конфликта.Четвертый пункт указывает на недопустимость применения оружия массового уничтожения и то, что нельзя допустить возникновение ядерного кризиса. В пятом пункте Китай и Бразилия выступили против атак на АЭС и другие мирные атомные объекты. В-шестых, стороны призвали противостоять разделению мира на замкнутые политические или экономические группировки.

https://ria.ru/20240926/erdogan-1974945732.html

https://ria.ru/20240912/briks-1972223325.html

https://ria.ru/20240925/putin-1974630107.html

китай

бразилия

украина

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в мире, китай, бразилия, ван и (политик), оон, украина