https://ria.ru/20240927/kitaj-1975156249.html
В МИД КНР выступили против применения односторонних санкций
В МИД КНР выступили против применения односторонних санкций - РИА Новости, 27.09.2024
В МИД КНР выступили против применения односторонних санкций
Китай выступает против применения односторонних санкций, считая, что они не способствуют деэскалации и не приближают окончание украинского конфликта, заявил в... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T18:49
2024-09-27T18:49
2024-09-27T18:49
в мире
китай
пекин
москва
ван и (политик)
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153079/66/1530796611_0:165:3054:1883_1920x0_80_0_0_5f3eb7dcae257371fb182ef44e689666.jpg
ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Китай выступает против применения односторонних санкций, считая, что они не способствуют деэскалации и не приближают окончание украинского конфликта, заявил в пятницу глава МИД КНР Ван И. "Мы выступаем против использования односторонних санкций. Считаем, что применение таких мер не позволит добиться деэскалации и прийти к политическому решению данного конфликта", - сказал Ван И, выступая перед журналистами в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Он подчеркнул, что Пекин стремится выступить в качестве партнера как для Москвы, так и для Киева на пути достижения ими мирного соглашения. "Мы призываем (стороны конфликта) руководствоваться, прежде всего, интересами своих граждан, а также уважать суверенитет друг друга", - добавил глава дипведомства КНР.
https://ria.ru/20240427/kitaya-1942660721.html
китай
пекин
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153079/66/1530796611_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_20542c4395a51356d93cd33cda88f0f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, пекин, москва, ван и (политик), оон
В мире, Китай, Пекин, Москва, Ван И (политик), ООН
В МИД КНР выступили против применения односторонних санкций
Глава МИД КНР Ван И: санкции не способствуют деэскалации конфликта на Украине