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В МИД КНР выступили против применения односторонних санкций - РИА Новости, 27.09.2024
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18:49 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/kitaj-1975156249.html
В МИД КНР выступили против применения односторонних санкций
В МИД КНР выступили против применения односторонних санкций - РИА Новости, 27.09.2024
В МИД КНР выступили против применения односторонних санкций
Китай выступает против применения односторонних санкций, считая, что они не способствуют деэскалации и не приближают окончание украинского конфликта, заявил в... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T18:49
2024-09-27T18:49
в мире
китай
пекин
москва
ван и (политик)
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ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Китай выступает против применения односторонних санкций, считая, что они не способствуют деэскалации и не приближают окончание украинского конфликта, заявил в пятницу глава МИД КНР Ван И. "Мы выступаем против использования односторонних санкций. Считаем, что применение таких мер не позволит добиться деэскалации и прийти к политическому решению данного конфликта", - сказал Ван И, выступая перед журналистами в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Он подчеркнул, что Пекин стремится выступить в качестве партнера как для Москвы, так и для Киева на пути достижения ими мирного соглашения. "Мы призываем (стороны конфликта) руководствоваться, прежде всего, интересами своих граждан, а также уважать суверенитет друг друга", - добавил глава дипведомства КНР.
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в мире, китай, пекин, москва, ван и (политик), оон
В мире, Китай, Пекин, Москва, Ван И (политик), ООН
В МИД КНР выступили против применения односторонних санкций

Глава МИД КНР Ван И: санкции не способствуют деэскалации конфликта на Украине

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР
Флаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Флаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Китай выступает против применения односторонних санкций, считая, что они не способствуют деэскалации и не приближают окончание украинского конфликта, заявил в пятницу глава МИД КНР Ван И.
"Мы выступаем против использования односторонних санкций. Считаем, что применение таких мер не позволит добиться деэскалации и прийти к политическому решению данного конфликта", - сказал Ван И, выступая перед журналистами в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.
Он подчеркнул, что Пекин стремится выступить в качестве партнера как для Москвы, так и для Киева на пути достижения ими мирного соглашения.
"Мы призываем (стороны конфликта) руководствоваться, прежде всего, интересами своих граждан, а также уважать суверенитет друг друга", - добавил глава дипведомства КНР.
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