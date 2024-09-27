https://ria.ru/20240927/kitaj-1975156249.html

В МИД КНР выступили против применения односторонних санкций

В МИД КНР выступили против применения односторонних санкций - РИА Новости, 27.09.2024

В МИД КНР выступили против применения односторонних санкций

Китай выступает против применения односторонних санкций, считая, что они не способствуют деэскалации и не приближают окончание украинского конфликта, заявил в... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T18:49

2024-09-27T18:49

2024-09-27T18:49

в мире

китай

пекин

москва

ван и (политик)

оон

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ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Китай выступает против применения односторонних санкций, считая, что они не способствуют деэскалации и не приближают окончание украинского конфликта, заявил в пятницу глава МИД КНР Ван И. "Мы выступаем против использования односторонних санкций. Считаем, что применение таких мер не позволит добиться деэскалации и прийти к политическому решению данного конфликта", - сказал Ван И, выступая перед журналистами в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Он подчеркнул, что Пекин стремится выступить в качестве партнера как для Москвы, так и для Киева на пути достижения ими мирного соглашения. "Мы призываем (стороны конфликта) руководствоваться, прежде всего, интересами своих граждан, а также уважать суверенитет друг друга", - добавил глава дипведомства КНР.

https://ria.ru/20240427/kitaya-1942660721.html

китай

пекин

москва

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в мире, китай, пекин, москва, ван и (политик), оон