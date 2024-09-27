https://ria.ru/20240927/kishinev-1975114793.html

Кишинев будет усиливать давление на Приднестровье, заявили в ПМР

Кишинев будет усиливать давление на Приднестровье, заявили в ПМР - РИА Новости, 27.09.2024

Кишинев будет усиливать давление на Приднестровье, заявили в ПМР

Кишинев будет усиливать давление на Приднестровье, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Андрей... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T16:39

2024-09-27T16:39

2024-09-27T16:45

в мире

молдавия

кишинев

тирасполь

майя санду

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794584783_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3b4a91c62a9f5027f0e43295be843461.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Кишинев будет усиливать давление на Приднестровье, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Андрей Сафонов.Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента."Можно прогнозировать, что давление на Приднестровье будет расти либо сразу после выборов президента Молдовы, если Майя Санду победит, либо даже до таковых. Кстати, скорее, второе, потому как Кишинёв фактически заблокировал внешнеэкономическую деятельность важного для нашей республики завода "Молдавизолит", находящегося в Тирасполе. Известно из официальных приднестровских данных, что, если обстановка в ближайшие 2 месяца не изменится, сотни работников "Молдавизолита" окажутся на улице без содержания", - сказал Сафонов.Депутат ПМР также считает, что расчет властей Молдавии заключается в том, чтобы больше людей в Приднестровье остались без работы и было меньше поступлений в приднестровскую казну. По его словам, все это приведет к сокращению социальных выплат в виде зарплат, пенсий, пособий."На таком фоне говорить о маломальском добросовестном желании нынешних властей Молдовы урегулировать молдавско-приднестровские отношения не приходится. Они хотят разрушить приднестровскую государственность, вытеснить Россию с берегов Днестра, но никак не находить взаимовыгодный компромисс", - подытожил Сафонов.Молдавия с августа прошлого года не дает вывозить продукцию заводам "Молдавизолит", "Электромаш" и "Потенциал", назвав произведенные на них товары стратегическими и заявив, что их экспорт якобы угрожает безопасности страны. С 1 января Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20240922/moldaviya-1974098845.html

https://ria.ru/20240923/pridnestrove-1974267629.html

молдавия

кишинев

тирасполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, кишинев, тирасполь, майя санду