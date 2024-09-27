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"Хезболла" подтвердила гибель командира воздушных сил при атаке ЦАХАЛ - РИА Новости, 27.09.2024
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06:46 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/khezbolla-1974978079.html
"Хезболла" подтвердила гибель командира воздушных сил при атаке ЦАХАЛ
"Хезболла" подтвердила гибель командира воздушных сил при атаке ЦАХАЛ - РИА Новости, 27.09.2024
"Хезболла" подтвердила гибель командира воздушных сил при атаке ЦАХАЛ
Командир воздушных сил ливанского движения "Хезболлах" Мохаммад Срур убит в результате ударов израильских ВВС, подтверждается в заявлении движения. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T06:46
2024-09-27T06:46
израиль
бейрут
ливан
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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БЕЙРУТ, 27 сен - РИА Новости. Командир воздушных сил ливанского движения "Хезболлах" Мохаммад Срур убит в результате ударов израильских ВВС, подтверждается в заявлении движения. В четверг вечером пресс-служба армии Израиля заявила, что ВВС нанесли точечный удар по южному пригороду Бейрута, целью которого было убийство командира воздушных сил "Хезболлах". В Центре ЧС Ливана позже сообщили, что в результате удара по Бейруту погибли два человека и пятеро получили ранения. Армия обороны Израиля утверждала, что командир ликвидирован. "Исламское сопротивление сообщает о гибели командира Мохамада Хусейн Срура (Хадж абу Салех)", - написано в заявлении "Хезболлах". Абу Салех вступил в ряды "Хезболлах" в 1986 году в возрасте 13 лет. Позже занимал руководящие должности в структуре сопротивления, достигнув уровня высшего командного состава. Участвовал в большом количестве боевых операций против армии Израиля. Был одним из основных командиров при боестолкновениях с террористическими группировками на сирийско-ливанской границе. За время службы освоил ряд военных специальностей и в 2020 году встал на должность командующего воздушных сил движения.
https://ria.ru/20240927/makron-1974969433.html
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израиль, бейрут, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Бейрут, Ливан, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
"Хезболла" подтвердила гибель командира воздушных сил при атаке ЦАХАЛ

"Хезболла" подтвердила гибель командира воздушных сил при атаке ЦАХАЛ на Бейрут

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Ливанской армии на одной из улиц Бейрута
Военнослужащие Ливанской армии на одной из улиц Бейрута - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Военнослужащие Ливанской армии на одной из улиц Бейрута. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 27 сен - РИА Новости. Командир воздушных сил ливанского движения "Хезболлах" Мохаммад Срур убит в результате ударов израильских ВВС, подтверждается в заявлении движения.
В четверг вечером пресс-служба армии Израиля заявила, что ВВС нанесли точечный удар по южному пригороду Бейрута, целью которого было убийство командира воздушных сил "Хезболлах". В Центре ЧС Ливана позже сообщили, что в результате удара по Бейруту погибли два человека и пятеро получили ранения. Армия обороны Израиля утверждала, что командир ликвидирован.
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"Исламское сопротивление сообщает о гибели командира Мохамада Хусейн Срура (Хадж абу Салех)", - написано в заявлении "Хезболлах".
Абу Салех вступил в ряды "Хезболлах" в 1986 году в возрасте 13 лет. Позже занимал руководящие должности в структуре сопротивления, достигнув уровня высшего командного состава.
Участвовал в большом количестве боевых операций против армии Израиля. Был одним из основных командиров при боестолкновениях с террористическими группировками на сирийско-ливанской границе.
За время службы освоил ряд военных специальностей и в 2020 году встал на должность командующего воздушных сил движения.
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ИзраильБейрутЛиванХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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