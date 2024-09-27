"Хезболла" подтвердила гибель командира воздушных сил при атаке ЦАХАЛ
"Хезболла" подтвердила гибель командира воздушных сил при атаке ЦАХАЛ на Бейрут
© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Ливанской армии на одной из улиц Бейрута
Военнослужащие Ливанской армии на одной из улиц Бейрута. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 27 сен - РИА Новости. Командир воздушных сил ливанского движения "Хезболлах" Мохаммад Срур убит в результате ударов израильских ВВС, подтверждается в заявлении движения.
В четверг вечером пресс-служба армии Израиля заявила, что ВВС нанесли точечный удар по южному пригороду Бейрута, целью которого было убийство командира воздушных сил "Хезболлах". В Центре ЧС Ливана позже сообщили, что в результате удара по Бейруту погибли два человека и пятеро получили ранения. Армия обороны Израиля утверждала, что командир ликвидирован.
"Исламское сопротивление сообщает о гибели командира Мохамада Хусейн Срура (Хадж абу Салех)", - написано в заявлении "Хезболлах".
Абу Салех вступил в ряды "Хезболлах" в 1986 году в возрасте 13 лет. Позже занимал руководящие должности в структуре сопротивления, достигнув уровня высшего командного состава.
Участвовал в большом количестве боевых операций против армии Израиля. Был одним из основных командиров при боестолкновениях с террористическими группировками на сирийско-ливанской границе.
За время службы освоил ряд военных специальностей и в 2020 году встал на должность командующего воздушных сил движения.
ЦАХАЛ заявил об уничтожении около 220 целей "Хезболлы" в Ливане
26 сентября, 23:19