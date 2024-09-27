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Семь жителей Херсонской области пострадали от атак ВСУ за сутки
Семь жителей Херсонской области пострадали от атак ВСУ за сутки - РИА Новости, 27.09.2024
Семь жителей Херсонской области пострадали от атак ВСУ за сутки
Семь жителей Херсонской области пострадали от обстрелов и атак украинских войск за минувшие сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T11:25
2024-09-27T11:25
2024-09-27T11:32
вооруженные силы украины
херсонская область
специальная военная операция на украине
каховка
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Семь жителей Херсонской области пострадали от обстрелов и атак украинских войск за минувшие сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."В результате террористических обстрелов и атак пострадали семь жителей Херсонской области", - написал Сальдо.В частности, по его словам, в Каховке ранены пять человек, в том числе двое тяжело - женщины 1957 и 1962 годов рождения."Также ранены две жительницы (1982 и 1984 г.р.) села Васильевка Каховского округа. Все пострадавшие госпитализированы в Каховскую ЦРБ и получают необходимую медпомощь", - подчеркнул губернатор.По его словам, за минувшие сутки враг выпустил по населенным пунктам левобережья более 50 артиллерийских снарядов и минометных мин, а также использовал для нападений на гражданские объекты беспилотники.
https://ria.ru/20240927/vsu-1974984863.html
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вооруженные силы украины, херсонская область , каховка, владимир сальдо, сво
Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Специальная военная операция на Украине, Каховка, Владимир Сальдо, СВО
Семь жителей Херсонской области пострадали от атак ВСУ за сутки
Сальдо: семь жителей Херсонской области пострадали от обстрелов ВСУ за сутки