https://ria.ru/20240927/kazn-1974973324.html

В Алабаме провели вторую в истории США казнь азотом, сообщили СМИ

В Алабаме провели вторую в истории США казнь азотом, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.09.2024

В Алабаме провели вторую в истории США казнь азотом, сообщили СМИ

В штате Алабама прошла вторая в истории США смертная казнь азотом, несмотря на критику данного метода, сообщило агентство Associated Press, наблюдавшее за... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T04:49

2024-09-27T04:49

2024-09-27T04:49

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ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. В штате Алабама прошла вторая в истории США смертная казнь азотом, несмотря на критику данного метода, сообщило агентство Associated Press, наблюдавшее за исполнением приговора. Казнен был гражданин США Алан Юджин Миллер, 59 лет. Его приговорили к казни за убийство трех мужчин в 1999 году. Его последние слова - "Я не совершил ничего, чтобы оказаться здесь", сообщает агентство. В ходе казни через дыхательную маску осужденному пускают азот, что провоцирует гипоксию и, в конечном счете, смерть. Штат Алабама уже пытался привести в исполнение смертный приговор в отношении Миллера в 2022 году, но тогда медики не смогли поставить ему смертельную инъекцию. В январе в Алабаме азотом казнили 58-летнего Кеннета Юджина Смита, осужденного за совершение заказного убийства в 1988 году. Тогда ООН и ЕС раскритиковали такой способ смертной казни, а контролируемый демократами Белый дом выразил "глубокую обеспокоенность" казнью в республиканском штате.

https://ria.ru/20240921/kazn-1973946191.html

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сша, оон, евросоюз, алабама, в мире