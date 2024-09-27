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В Алабаме провели вторую в истории США казнь азотом, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.09.2024
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04:49 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/kazn-1974973324.html
В Алабаме провели вторую в истории США казнь азотом, сообщили СМИ
В Алабаме провели вторую в истории США казнь азотом, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.09.2024
В Алабаме провели вторую в истории США казнь азотом, сообщили СМИ
В штате Алабама прошла вторая в истории США смертная казнь азотом, несмотря на критику данного метода, сообщило агентство Associated Press, наблюдавшее за... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T04:49
2024-09-27T04:49
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ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. В штате Алабама прошла вторая в истории США смертная казнь азотом, несмотря на критику данного метода, сообщило агентство Associated Press, наблюдавшее за исполнением приговора. Казнен был гражданин США Алан Юджин Миллер, 59 лет. Его приговорили к казни за убийство трех мужчин в 1999 году. Его последние слова - "Я не совершил ничего, чтобы оказаться здесь", сообщает агентство. В ходе казни через дыхательную маску осужденному пускают азот, что провоцирует гипоксию и, в конечном счете, смерть. Штат Алабама уже пытался привести в исполнение смертный приговор в отношении Миллера в 2022 году, но тогда медики не смогли поставить ему смертельную инъекцию. В январе в Алабаме азотом казнили 58-летнего Кеннета Юджина Смита, осужденного за совершение заказного убийства в 1988 году. Тогда ООН и ЕС раскритиковали такой способ смертной казни, а контролируемый демократами Белый дом выразил "глубокую обеспокоенность" казнью в республиканском штате.
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сша, оон, евросоюз, алабама, в мире
США, ООН, Евросоюз, Алабама, В мире
В Алабаме провели вторую в истории США казнь азотом, сообщили СМИ

AP: в Алабаме провели вторую в истории казнь азотом, несмотря на критику метода

© Fotolia / ctpaep Руки в наручниках
 Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© Fotolia / ctpaep
Руки в наручниках. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. В штате Алабама прошла вторая в истории США смертная казнь азотом, несмотря на критику данного метода, сообщило агентство Associated Press, наблюдавшее за исполнением приговора.
Казнен был гражданин США Алан Юджин Миллер, 59 лет. Его приговорили к казни за убийство трех мужчин в 1999 году. Его последние слова - "Я не совершил ничего, чтобы оказаться здесь", сообщает агентство.
В ходе казни через дыхательную маску осужденному пускают азот, что провоцирует гипоксию и, в конечном счете, смерть. Штат Алабама уже пытался привести в исполнение смертный приговор в отношении Миллера в 2022 году, но тогда медики не смогли поставить ему смертельную инъекцию.
В январе в Алабаме азотом казнили 58-летнего Кеннета Юджина Смита, осужденного за совершение заказного убийства в 1988 году. Тогда ООН и ЕС раскритиковали такой способ смертной казни, а контролируемый демократами Белый дом выразил "глубокую обеспокоенность" казнью в республиканском штате.
Протест против казни осужденного за убийство Фредди Юджина Оуэнса в Южной Каролине. 20 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
В Южной Каролине впервые за 13 лет казнен заключенный
21 сентября, 03:11
 
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