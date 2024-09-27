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Банковскую карту по нормам шариата представят на форуме в Москве - РИА Новости, 27.09.2024
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Религия
 
19:17 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/karta-1975164789.html
Банковскую карту по нормам шариата представят на форуме в Москве
Банковскую карту по нормам шариата представят на форуме в Москве - РИА Новости, 27.09.2024
Банковскую карту по нормам шариата представят на форуме в Москве
На выставке халяльной индустрии UMMA FORUM в Москве анонсируют выпуск банковской карты Т-Банка, соответствующей нормам шариата (канонам ислама), сообщили РИА... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T19:17
2024-09-27T19:17
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. На выставке халяльной индустрии UMMA FORUM в Москве анонсируют выпуск банковской карты Т-Банка, соответствующей нормам шариата (канонам ислама), сообщили РИА Новости в оргкомитете форума. "В рамках UMMA FORUM 27-29 сентября состоится анонс выхода нового продукта Т-Банка – карты, отвечающей исламской этике и нормам шариата. Особенности карты заключаются в ограничении от ростовщичества, учет денег клиентов будет осуществляться на выделенных счетах, отсутствии комиссий за обслуживание и штрафов, неначислении процентов на остаток средств, ограничении на покупки в запрещенных исламом сферах, например, при приобретении алкоголя", - сказали в оргкомитете форума. Также в оргкомитете сообщили, что одна из миссий мероприятия - продвижение и развитие халяльной индустрии, привлечение инвестиций и увеличение доли индустрии в российской экономике. "UMMA FORUM соберет более 100 участников из регионов России, в деловой программе примут участие десятки спикеров, среди которых эксперты и специалисты в области халяльного бизнеса, исламских инвестиций и финансов, стандартизации и сертификации "халяль", медицины и образования. Среди экспонентов не только мусульмане, а все, чьи товары соответствуют принципам халяль", - добавили в оргкомитете. Представители UMMA FORUM подчеркнули, что во время выставки при поддержке благотворительных фондов "Закят" и "Караван добра" будет проведен благотворительный аукцион. "Вырученные средства направят на поддержку пострадавших жителей Курской и Белгородской областей, приобретение гуманитарной помощи жителям Газы и на помощь многодетной семье в восстановление дома после пожара", - заключили в оргкомитете фестиваля.
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Религия, Москва, Россия

Банковскую карту по нормам шариата представят на форуме в Москве

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМусульмане в день праздника Ураза-байрам у Соборной мечети в Москве
Мусульмане в день праздника Ураза-байрам у Соборной мечети в Москве - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. На выставке халяльной индустрии UMMA FORUM в Москве анонсируют выпуск банковской карты Т-Банка, соответствующей нормам шариата (канонам ислама), сообщили РИА Новости в оргкомитете форума.
"В рамках UMMA FORUM 27-29 сентября состоится анонс выхода нового продукта Т-Банка – карты, отвечающей исламской этике и нормам шариата. Особенности карты заключаются в ограничении от ростовщичества, учет денег клиентов будет осуществляться на выделенных счетах, отсутствии комиссий за обслуживание и штрафов, неначислении процентов на остаток средств, ограничении на покупки в запрещенных исламом сферах, например, при приобретении алкоголя", - сказали в оргкомитете форума.
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Также в оргкомитете сообщили, что одна из миссий мероприятия - продвижение и развитие халяльной индустрии, привлечение инвестиций и увеличение доли индустрии в российской экономике.
"UMMA FORUM соберет более 100 участников из регионов России, в деловой программе примут участие десятки спикеров, среди которых эксперты и специалисты в области халяльного бизнеса, исламских инвестиций и финансов, стандартизации и сертификации "халяль", медицины и образования. Среди экспонентов не только мусульмане, а все, чьи товары соответствуют принципам халяль", - добавили в оргкомитете.
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Представители UMMA FORUM подчеркнули, что во время выставки при поддержке благотворительных фондов "Закят" и "Караван добра" будет проведен благотворительный аукцион.
"Вырученные средства направят на поддержку пострадавших жителей Курской и Белгородской областей, приобретение гуманитарной помощи жителям Газы и на помощь многодетной семье в восстановление дома после пожара", - заключили в оргкомитете фестиваля.
 
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