https://ria.ru/20240927/karta-1975164789.html

Банковскую карту по нормам шариата представят на форуме в Москве

Банковскую карту по нормам шариата представят на форуме в Москве - РИА Новости, 27.09.2024

Банковскую карту по нормам шариата представят на форуме в Москве

На выставке халяльной индустрии UMMA FORUM в Москве анонсируют выпуск банковской карты Т-Банка, соответствующей нормам шариата (канонам ислама), сообщили РИА... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T19:17

2024-09-27T19:17

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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. На выставке халяльной индустрии UMMA FORUM в Москве анонсируют выпуск банковской карты Т-Банка, соответствующей нормам шариата (канонам ислама), сообщили РИА Новости в оргкомитете форума. "В рамках UMMA FORUM 27-29 сентября состоится анонс выхода нового продукта Т-Банка – карты, отвечающей исламской этике и нормам шариата. Особенности карты заключаются в ограничении от ростовщичества, учет денег клиентов будет осуществляться на выделенных счетах, отсутствии комиссий за обслуживание и штрафов, неначислении процентов на остаток средств, ограничении на покупки в запрещенных исламом сферах, например, при приобретении алкоголя", - сказали в оргкомитете форума. Также в оргкомитете сообщили, что одна из миссий мероприятия - продвижение и развитие халяльной индустрии, привлечение инвестиций и увеличение доли индустрии в российской экономике. "UMMA FORUM соберет более 100 участников из регионов России, в деловой программе примут участие десятки спикеров, среди которых эксперты и специалисты в области халяльного бизнеса, исламских инвестиций и финансов, стандартизации и сертификации "халяль", медицины и образования. Среди экспонентов не только мусульмане, а все, чьи товары соответствуют принципам халяль", - добавили в оргкомитете. Представители UMMA FORUM подчеркнули, что во время выставки при поддержке благотворительных фондов "Закят" и "Караван добра" будет проведен благотворительный аукцион. "Вырученные средства направят на поддержку пострадавших жителей Курской и Белгородской областей, приобретение гуманитарной помощи жителям Газы и на помощь многодетной семье в восстановление дома после пожара", - заключили в оргкомитете фестиваля.

https://ria.ru/20240921/gaynutdin-1973972135.html

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