https://ria.ru/20240927/kareliya-1975065363.html

Историки рассказали о судьбе жителей Карелии в период ее оккупации финнами

Историки рассказали о судьбе жителей Карелии в период ее оккупации финнами - РИА Новости, 27.09.2024

Историки рассказали о судьбе жителей Карелии в период ее оккупации финнами

Каждый третий житель Карелии в годы ее оккупации финнами прошел через места заключения, созданные Финляндией, сообщили в национальном центре исторической памяти РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T14:22

2024-09-27T14:22

2024-09-27T14:22

финляндия

россия

петрозаводск

генеральная прокуратура рф

общество

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Каждый третий житель Карелии в годы ее оккупации финнами прошел через места заключения, созданные Финляндией, сообщили в национальном центре исторической памяти при президенте РФ. "Каждый третий житель оккупированной территории Карелии прошел через места заключения, созданные финнами", - сообщили в ходе методического семинара "Освобождение Карелии. Ключевые точки исторической памяти". Как рассказал доктор исторических наук, профессор ПетрГУ Сергей Веригин, на территории оккупированной Финляндией в 1941 году Карелии построили не менее 14 концлагерей для гражданского населения, шесть из них находились в Петрозаводске. Кроме того, жителей размещали в 34 трудовых лагерях и 42 лагерях для военнопленных, а также в девяти тюрьмах и в одной колонии. "На оккупированной территории оказались около 86 тысяч населения. Финны сразу провели перепись гражданского населения, в основном это были женщины, старики, дети... Из них около 50 тысяч - это славянское население, и 36 тысяч - это коренное финно-угорское население. И вот в отношении этого населения (славянского - ред.) начинается политика заключения в концлагеря... Финны создали более 100 мест принудительного содержания... Практически вся Карелия была превращена в концлагерь", - отметил Веригин. По данным национального центра, до 50 тысяч мирных жителей Карелии всех возрастов были признаны "лишними людьми", до 30 тысяч из них прошли через концлагеря, и более 8 тысяч погибли. Эксперт центра Денис Попов также рассказал о наиболее ужасающих преступлениях финнов в Карелии. Он напомнил, что в конце февраля 1943 года финны подожгли со стороны коридора школу в Спасской Губе, чтобы дети не могли спастись из здания. "Дети начали выпрыгивать из окон. Понятное дело, что жители побежали эту школу тушить. Но финны под угрозой оружия им этого сделать не дали, не пустили к горящей школе... В итоге погибли пять детей в возрасте от семи до 14 лет", - рассказал эксперт. С осени 1941 года и до конца июня 1944 года две трети самой экономически развитой части территории региона находились под оккупацией Финляндии – союзницы нацистской Германии. Как сообщала Генпрокуратура России, в период оккупации "финнами в республике создано свыше 100 концентрационных и трудовых лагерей для гражданского населения и советских военнопленных". Уже к концу 1941 года в них находилось более 20 тысяч человек, преимущественно женщин, стариков и детей, количество которых в апреле 1942 года достигло почти 24 тысячи. В дальнейшем общая численность содержавшихся узников в концлагерях колебалась в пределах 15-18 тысяч, что составляло около 20% от всего попавшего в оккупацию населения. За время финской оккупации только в петрозаводских концлагерях "погибли свыше семи тысяч узников". Всего убиты и замучены 8 028 мирных граждан, в финских и немецких лагерях погибли более 18 тысяч советских военнопленных. Захватчиками были разрушены города, деревни, все промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Общая сумма ущерба, причиненного оккупацией хозяйству и инфраструктуре Республики Карелия, в переводе на современный курс рубля составляет более 20 триллионов рублей, сообщала Генпрокуратура России.

https://ria.ru/20240627/finlyandiya-1955917318.html

https://ria.ru/20240719/karelija-1960722706.html

https://ria.ru/20240730/deti-1962939409.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

финляндия, россия, петрозаводск, генеральная прокуратура рф, общество