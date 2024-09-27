https://ria.ru/20240927/kamchatka-1975009665.html

Солодов предложил продлить программу создания модульных отделений почты

Солодов предложил продлить программу создания модульных отделений почты - РИА Новости, 27.09.2024

Солодов предложил продлить программу создания модульных отделений почты

Губернатор Камчатки Владимир Солодов на стратегической сессии у председателя правительства РФ Михаила Мишустина по направлению "Стратегия развития АО "Почта... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T10:46

2024-09-27T10:46

2024-09-27T10:46

камчатский край

владимир солодов

михаил мишустин

почта россии

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 сен – РИА Новости. Губернатор Камчатки Владимир Солодов на стратегической сессии у председателя правительства РФ Михаила Мишустина по направлению "Стратегия развития АО "Почта России" до 2030 года" внёс предложение продлить программу возведения модульных отделений почты для тех случаев, когда ремонт существующих зданий и помещений нецелесообразен. "Два года назад в поселке Вулканный создан почтовый комплекс, который для нас является образцовым. Я обратился в правительство РФ с просьбой продолжить эту программу строительства модульных конструкций там, где ремонт действующих отделений нецелесообразен. Кроме того, мы готовим предложение по созданию совмещенных офисов МФЦ и "Почты России", которые позволят повысить эффективность функционирования, снизить затраты и повысить удовлетворенность жителей", - приводит слова Солодова пресс-служба правительства Камчатского края. Региональное правительство работает над тем, чтобы повысить оперативность доставки почтовых отправлений в отдаленные населенные пункты Камчатки. Для этого, в частности, задействуют вертолетные компании, вездеходы и снегоходы. Производится ремонт отделений почты в разных населенных пунктах. По состоянию на сентябрь 2024 года в отделениях почты на Камчатке трудятся 733 человека.

https://ria.ru/20240924/solodov-1974346728.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владимир солодов, михаил мишустин, почта россии