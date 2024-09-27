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В Калифорнии подписали документ с извинениями перед афроамериканцами
В Калифорнии подписали документ с извинениями перед афроамериканцами - РИА Новости, 27.09.2024
В Калифорнии подписали документ с извинениями перед афроамериканцами
Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом подписал документ с официальными извинениями перед афроамериканцами за вред, причиненный рабством и дискриминацией,... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T15:00
2024-09-27T15:00
2024-09-27T15:00
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом подписал документ с официальными извинениями перед афроамериканцами за вред, причиненный рабством и дискриминацией, следует из пресс-релиза на сайте губернатора. "Калифорния принимает ответственность за ту роль, которую она сыграла в распространении... и разрешении института рабства, а также за его наследие в виде сохраняющегося расового неравенства. Опираясь на многолетнюю работу, Калифорния сейчас делает еще один важный шаг вперед в признании серьезной несправедливости прошлого", - заявил губернатор на церемонии подписания документа, его слова приводятся на сайте. Ранее газета New York Times сообщала, что городской совет американского Нью-Йорка принял законопроект о выработке плана репараций потомкам пострадавших от рабства в США.
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в мире, калифорния, нью-йорк (город), сша, гэвин ньюсом
В мире, Калифорния, Нью-Йорк (город), США, Гэвин Ньюсом
В Калифорнии подписали документ с извинениями перед афроамериканцами
В Калифорнии подписали документ с извинениями перед афроамериканцами за рабство