https://ria.ru/20240927/izrail-1975174016.html

Израиль не заботят международные призывы к прекращению огня, заявил Микати

Израиль не заботят международные призывы к прекращению огня, заявил Микати - РИА Новости, 27.09.2024

Израиль не заботят международные призывы к прекращению огня, заявил Микати

Израиль не заботят международные усилия и призывы к прекращению огня, заявил и. о. премьер-министра Ливана Наджиб Микати, комментируя израильский авиаудар в... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T20:16

2024-09-27T20:16

2024-09-27T20:16

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КАИР, 27 сен - РИА Новости. Израиль не заботят международные усилия и призывы к прекращению огня, заявил и. о. премьер-министра Ливана Наджиб Микати, комментируя израильский авиаудар в пятницу по южному пригороду Бейрута. "Новая агрессия доказывает, что израильского противника не заботят все международные усилия и призывы к прекращению огня, что делает международное сообщество ответственным за сдерживание этой агрессии и прекращение этой тирании и войны-геноцида против Ливана", - сказал Микати, слова которого опубликовала его канцелярия. Серия примерно из десяти взрывов была слышна в Бейруте, со стороны южного пригорода столицы Ливана видны столбы дыма, передал ранее корреспондент РИА Новости. ВВС Израиля нанесли точечный авиаудар по главному штабу "Хезболлах" в Бейруте, который расположен под жилыми домами в центре района Дахия, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари. ВВС Израиля пытались ликвидировать лидера ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасана Насруллу, нанеся удары по Бейруту, но их попытка провалилась, утверждает телеканал Al-Arabiya. В понедельник Генштаб израильской армии присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года. Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов. "Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был в частности зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО. Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана. По итогам израильско-ливанской войны 2006 года Совбез ООН принял резолюцию 1701, которая предусматривала поддержку территориальной целостности и суверенитета Ливана, одновременный вывод израильских войск из южного Ливана и развертывание там сил ливанским правительством и ООН. Согласно этой резолюции, к югу от реки Литани запрещено присутствие любых военизированных формирований, кроме тех, что относятся к ливанской армии или силам ООН. Тем не менее, за эти 18 лет "Хезболлах" восстановило свою инфраструктуру на юге Ливана и уже 11 месяцев ежедневно обстреливает север Израиля. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года.

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https://ria.ru/20240926/izrail-1974946204.html

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