Рейтинг@Mail.ru
Израиль не заботят международные призывы к прекращению огня, заявил Микати - РИА Новости, 27.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:16 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/izrail-1975174016.html
Израиль не заботят международные призывы к прекращению огня, заявил Микати
Израиль не заботят международные призывы к прекращению огня, заявил Микати - РИА Новости, 27.09.2024
Израиль не заботят международные призывы к прекращению огня, заявил Микати
Израиль не заботят международные усилия и призывы к прекращению огня, заявил и. о. премьер-министра Ливана Наджиб Микати, комментируя израильский авиаудар в... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T20:16
2024-09-27T20:16
в мире
израиль
ливан
бейрут
наджиб микати
хасан насрулла
хезболла
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749530124_0:26:1301:758_1920x0_80_0_0_c21901ab74d1ac2e20be56b0a3195ffe.jpg
КАИР, 27 сен - РИА Новости. Израиль не заботят международные усилия и призывы к прекращению огня, заявил и. о. премьер-министра Ливана Наджиб Микати, комментируя израильский авиаудар в пятницу по южному пригороду Бейрута. "Новая агрессия доказывает, что израильского противника не заботят все международные усилия и призывы к прекращению огня, что делает международное сообщество ответственным за сдерживание этой агрессии и прекращение этой тирании и войны-геноцида против Ливана", - сказал Микати, слова которого опубликовала его канцелярия. Серия примерно из десяти взрывов была слышна в Бейруте, со стороны южного пригорода столицы Ливана видны столбы дыма, передал ранее корреспондент РИА Новости. ВВС Израиля нанесли точечный авиаудар по главному штабу "Хезболлах" в Бейруте, который расположен под жилыми домами в центре района Дахия, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари. ВВС Израиля пытались ликвидировать лидера ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасана Насруллу, нанеся удары по Бейруту, но их попытка провалилась, утверждает телеканал Al-Arabiya. В понедельник Генштаб израильской армии присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года. Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов. "Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был в частности зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО. Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана. По итогам израильско-ливанской войны 2006 года Совбез ООН принял резолюцию 1701, которая предусматривала поддержку территориальной целостности и суверенитета Ливана, одновременный вывод израильских войск из южного Ливана и развертывание там сил ливанским правительством и ООН. Согласно этой резолюции, к югу от реки Литани запрещено присутствие любых военизированных формирований, кроме тех, что относятся к ливанской армии или силам ООН. Тем не менее, за эти 18 лет "Хезболлах" восстановило свою инфраструктуру на юге Ливана и уже 11 месяцев ежедневно обстреливает север Израиля. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года.
https://ria.ru/20240926/beyrut-1974874188.html
https://ria.ru/20240924/netanyakhu-1974487087.html
https://ria.ru/20240926/izrail-1974946204.html
израиль
ливан
бейрут
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749530124_0:0:1301:977_1920x0_80_0_0_85d684883f201316412b68fe8ad3399d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, ливан, бейрут, наджиб микати, хасан насрулла, хезболла, оон, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Бейрут, Наджиб Микати, Хасан Насрулла, Хезболла, ООН, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль не заботят международные призывы к прекращению огня, заявил Микати

Премьер Ливана Микати: Израиль не заботят усилия и призывы к прекращению огня

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкНаджиб Микати
Наджиб Микати - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Наджиб Микати. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 27 сен - РИА Новости. Израиль не заботят международные усилия и призывы к прекращению огня, заявил и. о. премьер-министра Ливана Наджиб Микати, комментируя израильский авиаудар в пятницу по южному пригороду Бейрута.
"Новая агрессия доказывает, что израильского противника не заботят все международные усилия и призывы к прекращению огня, что делает международное сообщество ответственным за сдерживание этой агрессии и прекращение этой тирании и войны-геноцида против Ливана", - сказал Микати, слова которого опубликовала его канцелярия.
Место израильского удара в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Израильская армия сообщила об ударах по Бейруту
26 сентября, 15:19
Серия примерно из десяти взрывов была слышна в Бейруте, со стороны южного пригорода столицы Ливана видны столбы дыма, передал ранее корреспондент РИА Новости. ВВС Израиля нанесли точечный авиаудар по главному штабу "Хезболлах" в Бейруте, который расположен под жилыми домами в центре района Дахия, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари.
ВВС Израиля пытались ликвидировать лидера ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасана Насруллу, нанеся удары по Бейруту, но их попытка провалилась, утверждает телеканал Al-Arabiya.
В понедельник Генштаб израильской армии присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления в конгрессе США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Нетаньяху пригрозил "Хезболле" новыми ударами
24 сентября, 19:11
Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов.
"Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был в частности зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО.
Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана.
По итогам израильско-ливанской войны 2006 года Совбез ООН принял резолюцию 1701, которая предусматривала поддержку территориальной целостности и суверенитета Ливана, одновременный вывод израильских войск из южного Ливана и развертывание там сил ливанским правительством и ООН. Согласно этой резолюции, к югу от реки Литани запрещено присутствие любых военизированных формирований, кроме тех, что относятся к ливанской армии или силам ООН. Тем не менее, за эти 18 лет "Хезболлах" восстановило свою инфраструктуру на юге Ливана и уже 11 месяцев ежедневно обстреливает север Израиля.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года.
Министр обороны Израиля Йоав Галант - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Израиль утвердил новую серию операций на северном фронте
26 сентября, 20:29
 
В миреИзраильЛиванБейрутНаджиб МикатиХасан НасруллаХезболлаООНАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала