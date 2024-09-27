https://ria.ru/20240927/izrail-1975158497.html

Израиль нанесет ответный удар в случае атаки Ирана, предупредил Нетаньяху

Израиль нанесет ответный удар в случае атаки Ирана, предупредил Нетаньяху - РИА Новости, 27.09.2024

Израиль нанесет ответный удар в случае атаки Ирана, предупредил Нетаньяху

В случае атаки Ирана на Израиль еврейское государство нанесет ответный удар, заявил израильский премьер-министр Нетаньяху, выступая на 79-й Генассамблее ООН в... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T18:54

2024-09-27T18:54

2024-09-27T18:54

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. В случае атаки Ирана на Израиль еврейское государство нанесет ответный удар, заявил израильский премьер-министр Нетаньяху, выступая на 79-й Генассамблее ООН в Нью-Йорке. "Если Иран атакует нас, то мы атакуем его", - сказал Нетаньяху, выступая с трибуны ООН. Премьер-министр также подчеркнул, что в Иране нет такого места, до которого бы не смогла достать "рука Израиля". В продолжении своей речи Нетаньяху призвал остальные страны присоединиться к Израилю в борьбе с Ираном и его агрессией. По заявлению политика, если не начать бороться с агрессией Ирана, то под угрозу могут попасть все страны Ближнего Востока и ряд государств за его приделами. Генеральная Ассамблея ООН во вторник собралась на ежегодную, 79-ю сессию. Ее ключевым событием станет неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.

https://ria.ru/20240414/oon-1939874631.html

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в мире, иран, израиль, оон, генеральная ассамблея оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024