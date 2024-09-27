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Израиль нанесет ответный удар в случае атаки Ирана, предупредил Нетаньяху - РИА Новости, 27.09.2024
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18:54 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/izrail-1975158497.html
Израиль нанесет ответный удар в случае атаки Ирана, предупредил Нетаньяху
Израиль нанесет ответный удар в случае атаки Ирана, предупредил Нетаньяху - РИА Новости, 27.09.2024
Израиль нанесет ответный удар в случае атаки Ирана, предупредил Нетаньяху
В случае атаки Ирана на Израиль еврейское государство нанесет ответный удар, заявил израильский премьер-министр Нетаньяху, выступая на 79-й Генассамблее ООН в... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T18:54
2024-09-27T18:54
в мире
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израиль
оон
генеральная ассамблея оон
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. В случае атаки Ирана на Израиль еврейское государство нанесет ответный удар, заявил израильский премьер-министр Нетаньяху, выступая на 79-й Генассамблее ООН в Нью-Йорке. "Если Иран атакует нас, то мы атакуем его", - сказал Нетаньяху, выступая с трибуны ООН. Премьер-министр также подчеркнул, что в Иране нет такого места, до которого бы не смогла достать "рука Израиля". В продолжении своей речи Нетаньяху призвал остальные страны присоединиться к Израилю в борьбе с Ираном и его агрессией. По заявлению политика, если не начать бороться с агрессией Ирана, то под угрозу могут попасть все страны Ближнего Востока и ряд государств за его приделами. Генеральная Ассамблея ООН во вторник собралась на ежегодную, 79-ю сессию. Ее ключевым событием станет неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.
https://ria.ru/20240414/oon-1939874631.html
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в мире, иран, израиль, оон, генеральная ассамблея оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Иран, Израиль, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль нанесет ответный удар в случае атаки Ирана, предупредил Нетаньяху

Нетаньяху: в случае атаки Ирана на Израиль будет нанесен ответный удар

© AP Photo / Julia NikhinsonПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления в конгрессе США в Вашингтоне
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления в конгрессе США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© AP Photo / Julia Nikhinson
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления в конгрессе США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. В случае атаки Ирана на Израиль еврейское государство нанесет ответный удар, заявил израильский премьер-министр Нетаньяху, выступая на 79-й Генассамблее ООН в Нью-Йорке.
"Если Иран атакует нас, то мы атакуем его", - сказал Нетаньяху, выступая с трибуны ООН.
Премьер-министр также подчеркнул, что в Иране нет такого места, до которого бы не смогла достать "рука Израиля".
В продолжении своей речи Нетаньяху призвал остальные страны присоединиться к Израилю в борьбе с Ираном и его агрессией. По заявлению политика, если не начать бороться с агрессией Ирана, то под угрозу могут попасть все страны Ближнего Востока и ряд государств за его приделами.
Генеральная Ассамблея ООН во вторник собралась на ежегодную, 79-ю сессию. Ее ключевым событием станет неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
Израиль запросит срочное заседание СБ ООН
14 апреля, 01:54
 
В миреИранИзраильООНГенеральная Ассамблея ООНОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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