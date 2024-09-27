https://ria.ru/20240927/izrail-1975011874.html

Израиль уничтожил ряд высокопоставленных членов "Хезболлы"

Израиль уничтожил ряд высокопоставленных членов "Хезболлы" - РИА Новости, 27.09.2024

Израиль уничтожил ряд высокопоставленных членов "Хезболлы"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала заместителя командира ракетного подразделения "Хезболлы" и некоторых других высокопоставленных членов движения,... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T10:51

2024-09-27T10:51

2024-09-27T15:48

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хасан насралла

хезболла

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала заместителя командира ракетного подразделения "Хезболлы" и некоторых других высокопоставленных членов движения, сообщила армейская пресс-служба. "Во вторник ЦАХАЛ нанес удар по Бейруту, в результате которого уничтожен глава ракетного подразделения "Хезболла" Ибрагим Мухаммад Кубайси. Стало известно, что вместе с ним убиты еще несколько высокопоставленных террористов. Среди уничтоженных был заместитель Кубайси — Аббас Ибрагим Шараф Ад-Дин", — говорится в пресс-релизе.Кроме того, ЦАХАЛ сообщил о ликвидации Хусейна Хани и Фуада Шафика Хазаля Ханафера.Хани был приближенным лицом Фуада Шукра — самого высокопоставленного командира движения, которого израильские военные ликвидировали в июле. Ханафер являлся старшим оперативником "Хезболлы", отвечавшим за ракеты "земля — земля".Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой""Хезболла" после нападения бойцов ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года ежедневно обстреливает север еврейского государства, объясняя это солидарностью с палестинским народом. Там заявляют, что прекратят атаки только с окончанием войны в секторе Газа. От обстрелов погибли десятки граждан Израиля.Эскалация усилилась после того, как ЦАХАЛ 30 июля ликвидировал высокопоставленного командира "Хезболлы" Фуада Шукра. В августе лидер шиитского сопротивления Хасан Насралла заявил, что Израиль перешел все красные линии.В середине сентября в разных районах Ливана взорвались средства связи — пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения. В числе пострадавших оказался и посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. "Хезболла", власти Ливана и Иран возложили ответственность на Израиль. Еврейское государство не подтверждало и не отрицало свою причастность.После массовой детонации пейджеров и раций Израиль начал наносить удары по Ливану, назвав операцию "Стрелы севера". Армия сообщает, что атаковала более двух тысяч целей "Хезболлы", ликвидировав некоторых из командиров движения. Кроме того, удары нацелены на здания, где, по данным разведки, хранятся ракеты и снаряды, предназначенные для атак на Израиль.Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью ЦАХАЛ не атаковал "Хезболлу" со второй ливанской войны 2006 года.

https://ria.ru/20240926/khezbolla-1974802906.html

https://ria.ru/20240927/livan-1975006675.html

https://ria.ru/20240927/makron-1974969433.html

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в мире, израиль, ливан, бейрут, хасан насралла, хезболла, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году