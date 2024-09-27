Мадрид направил Мехико вербальную ноту, пишут СМИ
Pais: Мадрид направил Мехико ноту за исключение короля из числа приглашенных
© Depositphotos.com / SOMATUSCANIМадрид, Испания
© Depositphotos.com / SOMATUSCANI
Мадрид, Испания. Архивное фото
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МАДРИД, 27 сен – РИА Новости. Власти Испании передала Мексике вербальную ноту из-за решения исключить короля Филиппа VI из числа приглашенных на инаугурацию избранного президента Клаудии Шейнбаум, передает в пятницу газета Pais.
По информации издания, в вербальной ноте министерства иностранных дел Испании напоминалось, что король "является главой государства и как таковой принимает на себя высшее представительство испанского государства в международных отношениях". В документе подчеркивалось, что Филипп VI присутствовал на инаугурациях других мексиканских президентов, включая инаугурацию нынешнего лидера страны Андреса Лопеса Обрадора в 2018 году.
Несмотря на дружественный тон официального послания, в конце его говорилось, что Испания не будет направлять никого из своих представителей на церемонию инаугурации в Мехико 1 октября.
Так, для передачи ноты посол Мексики в Мадриде был вызван в штаб-квартиру МИД страны, а испанский посол в Мехико лично отправился в МИД, чтобы доставить послание.
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В среду правительство Испании назвало неприемлемым решение мексиканских властей не приглашать короля Филиппа VI на инаугурацию Шейнбаум.
Отношения действующего президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора и короля Испании были отмечены дипломатическими спорами. В 2019 году Лопес Обрадор обратился к королю Испании Филиппу VI с просьбой официально извиниться за действия Испанской империи во время завоевания Мексики в XVI веке. Испанское правительство отклонило это требование, что вызвало напряжённость в отношениях между странами.
Король Испании Филипп VI активно поддерживает дипломатические отношения с Латинской Америкой и посещал инаугурации различных президентов региона. Среди них - Габриэль Борич в Чили (март 2022 года), Густаво Педро в Колумбии (август 2022 года), Луис Арсе в Боливии (ноябрь 2020 года), Андрес Мануэль Лопес Обрадор в Мексике (декабрь 2018 года), Иван Дуке в Колумбии (август 2018 года) и Луис Лакалье Поу в Уругвае (март 2020 года).
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