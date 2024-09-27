https://ria.ru/20240927/ispanija-1975074278.html

Мадрид направил Мехико вербальную ноту, пишут СМИ

Мадрид направил Мехико вербальную ноту, пишут СМИ - РИА Новости, 27.09.2024

Мадрид направил Мехико вербальную ноту, пишут СМИ

Власти Испании передала Мексике вербальную ноту из-за решения исключить короля Филиппа VI из числа приглашенных на инаугурацию избранного президента Клаудии... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T14:54

2024-09-27T14:54

2024-09-27T14:54

в мире

испания

мексика

мехико (штат)

андрес мануэль лопес обрадор

клаудия шейнбаум

габриэль борич

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МАДРИД, 27 сен – РИА Новости. Власти Испании передала Мексике вербальную ноту из-за решения исключить короля Филиппа VI из числа приглашенных на инаугурацию избранного президента Клаудии Шейнбаум, передает в пятницу газета Pais. По информации издания, в вербальной ноте министерства иностранных дел Испании напоминалось, что король "является главой государства и как таковой принимает на себя высшее представительство испанского государства в международных отношениях". В документе подчеркивалось, что Филипп VI присутствовал на инаугурациях других мексиканских президентов, включая инаугурацию нынешнего лидера страны Андреса Лопеса Обрадора в 2018 году. Несмотря на дружественный тон официального послания, в конце его говорилось, что Испания не будет направлять никого из своих представителей на церемонию инаугурации в Мехико 1 октября. Так, для передачи ноты посол Мексики в Мадриде был вызван в штаб-квартиру МИД страны, а испанский посол в Мехико лично отправился в МИД, чтобы доставить послание. В среду правительство Испании назвало неприемлемым решение мексиканских властей не приглашать короля Филиппа VI на инаугурацию Шейнбаум. Отношения действующего президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора и короля Испании были отмечены дипломатическими спорами. В 2019 году Лопес Обрадор обратился к королю Испании Филиппу VI с просьбой официально извиниться за действия Испанской империи во время завоевания Мексики в XVI веке. Испанское правительство отклонило это требование, что вызвало напряжённость в отношениях между странами. Король Испании Филипп VI активно поддерживает дипломатические отношения с Латинской Америкой и посещал инаугурации различных президентов региона. Среди них - Габриэль Борич в Чили (март 2022 года), Густаво Педро в Колумбии (август 2022 года), Луис Арсе в Боливии (ноябрь 2020 года), Андрес Мануэль Лопес Обрадор в Мексике (декабрь 2018 года), Иван Дуке в Колумбии (август 2018 года) и Луис Лакалье Поу в Уругвае (март 2020 года).

https://ria.ru/20240918/meksika-1973304650.html

https://ria.ru/20240916/madrid-1973055116.html

https://ria.ru/20240808/meksika-1965049908.html

испания

мексика

мехико (штат)

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в мире, испания, мексика, мехико (штат), андрес мануэль лопес обрадор, клаудия шейнбаум, габриэль борич