Рейтинг@Mail.ru
Рыбаки продали улов и стали миллионерами - РИА Новости, 27.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:17 27.09.2024 (обновлено: 16:00 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/indiya-1975081826.html
Рыбаки продали улов и стали миллионерами
Рыбаки продали улов и стали миллионерами - РИА Новости, 27.09.2024
Рыбаки продали улов и стали миллионерами
В Бенгальском заливе рыбаки продали две редкие рыбы за 1,5 миллиона рупий (1,7 миллиона рублей), сообщил телеканал Kalinga TV. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T15:17
2024-09-27T16:00
в мире
индия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/35451/71/354517187_0:73:1024:649_1920x0_80_0_0_8997bf95bc0f7530499263a26f702bc0.jpg
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В Бенгальском заливе рыбаки продали две редкие рыбы за 1,5 миллиона рупий (1,7 миллиона рублей), сообщил телеканал Kalinga TV.&quot;Две рыбы весом около 199 килограммов были проданы за 15 лакхов рупий (1,5 миллиона. — Прим. ред.), что составляет 7500 рупий за килограмм&quot;, — говорится в публикации.Как отмечается, рыбаки поймали девять рыб, две из которых называют "телия сила", они используются в медицине для производства жизненно важных лекарств.Когда улов привезли в город Дингха, на него пришло посмотреть множество людей из местных жителей и туристов, сообщил телеканал.Уточняется, что наиболее ценной частью рыбы является ее рот, который употребляют для борьбы со старением из-за содержания большого количества коллагена.
https://ria.ru/20240923/ryba-1974165856.html
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/35451/71/354517187_32:0:993:721_1920x0_80_0_0_212f5bf2c3204c519939cce08967c76d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия
В мире, Индия
Рыбаки продали улов и стали миллионерами

В Индии продали две редкие рыбы за 1,5 миллиона рупий

© РИА Новости / Евгений ПахомовПобережье Индии
Побережье Индии - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Евгений Пахомов
Побережье Индии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В Бенгальском заливе рыбаки продали две редкие рыбы за 1,5 миллиона рупий (1,7 миллиона рублей), сообщил телеканал Kalinga TV.
«

"Две рыбы весом около 199 килограммов были проданы за 15 лакхов рупий (1,5 миллиона. — Прим. ред.), что составляет 7500 рупий за килограмм", — говорится в публикации.

Как отмечается, рыбаки поймали девять рыб, две из которых называют "телия сила", они используются в медицине для производства жизненно важных лекарств.
Когда улов привезли в город Дингха, на него пришло посмотреть множество людей из местных жителей и туристов, сообщил телеканал.
Уточняется, что наиболее ценной частью рыбы является ее рот, который употребляют для борьбы со старением из-за содержания большого количества коллагена.
Рыба - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Российские импортеры стали покупать рыбу в Аргентине вместо США и Канады
23 сентября, 08:29
 
В миреИндия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала