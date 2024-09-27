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Рыбаки продали улов и стали миллионерами

Рыбаки продали улов и стали миллионерами - РИА Новости, 27.09.2024

Рыбаки продали улов и стали миллионерами

В Бенгальском заливе рыбаки продали две редкие рыбы за 1,5 миллиона рупий (1,7 миллиона рублей), сообщил телеканал Kalinga TV. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T15:17

2024-09-27T15:17

2024-09-27T16:00

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В Бенгальском заливе рыбаки продали две редкие рыбы за 1,5 миллиона рупий (1,7 миллиона рублей), сообщил телеканал Kalinga TV."Две рыбы весом около 199 килограммов были проданы за 15 лакхов рупий (1,5 миллиона. — Прим. ред.), что составляет 7500 рупий за килограмм", — говорится в публикации.Как отмечается, рыбаки поймали девять рыб, две из которых называют "телия сила", они используются в медицине для производства жизненно важных лекарств.Когда улов привезли в город Дингха, на него пришло посмотреть множество людей из местных жителей и туристов, сообщил телеканал.Уточняется, что наиболее ценной частью рыбы является ее рот, который употребляют для борьбы со старением из-за содержания большого количества коллагена.

https://ria.ru/20240923/ryba-1974165856.html

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