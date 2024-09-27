https://ria.ru/20240927/gruziya-1975043572.html

Премьер Грузии заявил о беспрецедентном вмешательстве в выборы

Премьер Грузии заявил о беспрецедентном вмешательстве в выборы - РИА Новости, 27.09.2024

Премьер Грузии заявил о беспрецедентном вмешательстве в выборы

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о беспрецедентном вмешательстве извне в процесс парламентских выборов, которые запланированы на 26 октября. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T12:58

2024-09-27T12:58

2024-09-27T12:58

в мире

грузия

ираклий кобахидзе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932467887_0:139:2686:1650_1920x0_80_0_0_db43ffa6da0d87043d3474f14239c4e2.png

ТБИЛИСИ, 27 сен - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о беспрецедентном вмешательстве извне в процесс парламентских выборов, которые запланированы на 26 октября. "Такие вмешательства были и ранее, однако вмешательство извне в текущие выборы является особенно интенсивным. Это очень печально, но ни тогда, и ни сейчас никто не может формировать волю грузинского народа по-своему. Поэтому, исходя из этого, никакого эффекта у этого вмешательства не будет", - заявил Кобахидзе журналистам в пятницу. Ранее спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что на протяжении последних трех недель из зарубежных стран было около 90 случаев распространения статьей, телепередач и заявлений, направленных на критику правящей в Грузии партии "Грузинская мечта".

https://ria.ru/20240926/kobahidze-1974749291.html

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, грузия, ираклий кобахидзе