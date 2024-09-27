https://ria.ru/20240927/gruziya-1975043572.html
Премьер Грузии заявил о беспрецедентном вмешательстве в выборы
Премьер Грузии заявил о беспрецедентном вмешательстве в выборы - РИА Новости, 27.09.2024
Премьер Грузии заявил о беспрецедентном вмешательстве в выборы
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о беспрецедентном вмешательстве извне в процесс парламентских выборов, которые запланированы на 26 октября. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T12:58
2024-09-27T12:58
2024-09-27T12:58
в мире
грузия
ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 27 сен - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о беспрецедентном вмешательстве извне в процесс парламентских выборов, которые запланированы на 26 октября. "Такие вмешательства были и ранее, однако вмешательство извне в текущие выборы является особенно интенсивным. Это очень печально, но ни тогда, и ни сейчас никто не может формировать волю грузинского народа по-своему. Поэтому, исходя из этого, никакого эффекта у этого вмешательства не будет", - заявил Кобахидзе журналистам в пятницу. Ранее спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что на протяжении последних трех недель из зарубежных стран было около 90 случаев распространения статьей, телепередач и заявлений, направленных на критику правящей в Грузии партии "Грузинская мечта".
https://ria.ru/20240926/kobahidze-1974749291.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, грузия, ираклий кобахидзе
В мире, Грузия, Ираклий Кобахидзе
Премьер Грузии заявил о беспрецедентном вмешательстве в выборы
Премьер Грузии Кобахидзе заявил о беспрецедентном вмешательстве извне в выборы
ТБИЛИСИ, 27 сен - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о беспрецедентном вмешательстве извне в процесс парламентских выборов, которые запланированы на 26 октября.
"Такие вмешательства были и ранее, однако вмешательство извне в текущие выборы является особенно интенсивным. Это очень печально, но ни тогда, и ни сейчас никто не может формировать волю грузинского народа по-своему. Поэтому, исходя из этого, никакого эффекта у этого вмешательства не будет", - заявил Кобахидзе журналистам в пятницу.
Ранее спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что на протяжении последних трех недель из зарубежных стран было около 90 случаев распространения статьей, телепередач и заявлений, направленных на критику правящей в Грузии партии "Грузинская мечта".