https://ria.ru/20240927/gruziya-1975022817.html

Премьер Грузии обвинил оппозицию в подготовке к провокациям на выборах

Премьер Грузии обвинил оппозицию в подготовке к провокациям на выборах - РИА Новости, 27.09.2024

Премьер Грузии обвинил оппозицию в подготовке к провокациям на выборах

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе утверждает, что члены оппозиционной партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" готовят... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T11:41

2024-09-27T11:41

2024-09-27T11:41

в мире

грузия

ираклий кобахидзе

михаил саакашвили

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 27 сен - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе утверждает, что члены оппозиционной партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" готовят провокации к осенним выборам. Двадцать шестого октября в Грузии пройдут выборы в парламент. "Национальное движение" активно говорит о провокациях, которые они хотят организовать… Я призываю общественность быть очень бдительными, очень осторожными", - заявил Кобахидзе журналистам. По его словам, такие попытки возможны как перед выборами, так и после них. "Во всех случаях государство примет все меры, чтобы мы не позволили коллективному "Национальному движению" допустить это", - добавил Кобахидзе.

https://ria.ru/20240924/gruziya-1974467354.html

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грузия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, грузия, ираклий кобахидзе, михаил саакашвили, единое национальное движение