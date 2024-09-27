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Премьер Грузии обвинил оппозицию в подготовке к провокациям на выборах - РИА Новости, 27.09.2024
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11:41 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/gruziya-1975022817.html
Премьер Грузии обвинил оппозицию в подготовке к провокациям на выборах
Премьер Грузии обвинил оппозицию в подготовке к провокациям на выборах - РИА Новости, 27.09.2024
Премьер Грузии обвинил оппозицию в подготовке к провокациям на выборах
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе утверждает, что члены оппозиционной партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" готовят... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T11:41
2024-09-27T11:41
в мире
грузия
ираклий кобахидзе
михаил саакашвили
единое национальное движение
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ТБИЛИСИ, 27 сен - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе утверждает, что члены оппозиционной партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" готовят провокации к осенним выборам. Двадцать шестого октября в Грузии пройдут выборы в парламент. "Национальное движение" активно говорит о провокациях, которые они хотят организовать… Я призываю общественность быть очень бдительными, очень осторожными", - заявил Кобахидзе журналистам. По его словам, такие попытки возможны как перед выборами, так и после них. "Во всех случаях государство примет все меры, чтобы мы не позволили коллективному "Национальному движению" допустить это", - добавил Кобахидзе.
https://ria.ru/20240924/gruziya-1974467354.html
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в мире, грузия, ираклий кобахидзе, михаил саакашвили, единое национальное движение
В мире, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Михаил Саакашвили, Единое национальное движение
Премьер Грузии обвинил оппозицию в подготовке к провокациям на выборах

Премьер Грузии Кобахидзе: оппозиция готовит провокации к осенним выборам

© SputnikПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© Sputnik
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 27 сен - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе утверждает, что члены оппозиционной партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" готовят провокации к осенним выборам.
Двадцать шестого октября в Грузии пройдут выборы в парламент.
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"Национальное движение" активно говорит о провокациях, которые они хотят организовать… Я призываю общественность быть очень бдительными, очень осторожными", - заявил Кобахидзе журналистам.
По его словам, такие попытки возможны как перед выборами, так и после них. "Во всех случаях государство примет все меры, чтобы мы не позволили коллективному "Национальному движению" допустить это", - добавил Кобахидзе.
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В миреГрузияИраклий КобахидзеМихаил СаакашвилиЕдиное национальное движение
 
 
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