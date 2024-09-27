https://ria.ru/20240927/gorlovka-1975155407.html

При атаке дрона ВСУ на Горловку пострадала женщина

При атаке дрона ВСУ на Горловку пострадала женщина - РИА Новости, 27.09.2024

При атаке дрона ВСУ на Горловку пострадала женщина

Мирная жительница пострадала в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинских войск на Горловку, сообщил мэр... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T18:38

2024-09-27T18:38

2024-09-27T18:38

специальная военная операция на украине

горловка

иван приходько

россия

вооруженные силы украины

происшествия

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинских войск на Горловку, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА вооруженных формирований Украины в районе Автодрома ранена мирная жительница Горловки", - говорится в сообщении мэра. Ранее сообщалось, что в результате обстрелов Горловки со стороны украинских войск ранения получили пять мирных жителей, в том числе девочка-подросток. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240926/pushilin-1974948160.html

горловка

россия

донецкая народная республика

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горловка, иван приходько, россия, вооруженные силы украины, происшествия, донецкая народная республика