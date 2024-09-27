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При атаке дрона ВСУ на Горловку пострадала женщина
При атаке дрона ВСУ на Горловку пострадала женщина - РИА Новости, 27.09.2024
При атаке дрона ВСУ на Горловку пострадала женщина
Мирная жительница пострадала в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинских войск на Горловку, сообщил мэр... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T18:38
2024-09-27T18:38
2024-09-27T18:38
специальная военная операция на украине
горловка
иван приходько
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происшествия
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинских войск на Горловку, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА вооруженных формирований Украины в районе Автодрома ранена мирная жительница Горловки", - говорится в сообщении мэра. Ранее сообщалось, что в результате обстрелов Горловки со стороны украинских войск ранения получили пять мирных жителей, в том числе девочка-подросток. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Иван Приходько, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Донецкая Народная Республика
При атаке дрона ВСУ на Горловку пострадала женщина
Мэр Приходько: при сбросе боеприпаса с дрона ВСУ пострадала мирная жительница