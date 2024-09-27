https://ria.ru/20240927/gorlovka-1975128630.html
Число пострадавших при обстреле ВСУ Горловки возросло до пяти
Число пострадавших при обстреле ВСУ Горловки возросло до пяти - РИА Новости, 27.09.2024
Число пострадавших при обстреле ВСУ Горловки возросло до пяти
Число пострадавших в результате обстрела Горловки украинскими войсками возросло до пяти, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T17:25
2024-09-27T17:25
2024-09-27T17:25
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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Горловки украинскими войсками возросло до пяти, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что в результате обстрела Горловки ранения получили четыре человека, включая девочку-подростка. "Населенный пункт Горловка: Никитовский район: по ул. Болотникова пострадал еще один человек - девушка 2005 года рождения", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, вследствие вооруженных атак ВСУ по городу повреждения получили многоквартирный жилой дом и легковой автомобиль. Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что ВСУ с 15.40 по 17.00 выпустили семь снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Горловке. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также ВСУ были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240927/donetsk-1975109675.html
https://ria.ru/20240927/ssha-1975050544.html
https://ria.ru/20240926/britaniya-1974956905.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, сша, вооруженные силы украины, сцкк, нато
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Число пострадавших при обстреле ВСУ Горловки возросло до пяти
Число пострадавших при обстреле ВСУ Горловки возросло до пяти