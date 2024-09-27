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"Один за другим": в Германии раскрыли, что произошло с ВСУ - РИА Новости, 27.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:22 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/germaniya-1975003709.html
"Один за другим": в Германии раскрыли, что произошло с ВСУ
"Один за другим": в Германии раскрыли, что произошло с ВСУ - РИА Новости, 27.09.2024
"Один за другим": в Германии раскрыли, что произошло с ВСУ
Российская армия уничтожила огромное количество западной техники, переданной Украине, пишет немецкая газета Frankfurter Rundschau. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T10:22
2024-09-27T10:22
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Российская армия уничтожила огромное количество западной техники, переданной Украине, пишет немецкая газета Frankfurter Rundschau."Танковые потери украинской армии на фронте растут. Российские войска уничтожают большое количество танков Leopard 2 и БМП Marder, об этом свидетельствуют новые данные. Столь высокие показатели танковых потерь ВСУ в противоборстве с российской армией вызывают тревогу", — говорится в публикации.Согласно информации, которую приводит издание, за весь период СВО Украина потеряла минимум 935 танков и 6613 боевых машин. Большая часть техники была предоставлена Германией, отмечает газета."Пока Германия поставляет Киеву радары для наблюдения за воздушным пространством, многие из уже предоставленных Берлином танков один за другим навсегда остаются на полях сражений между Харьковом, Донбассом и Запорожской областью", — указывается в материале.Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240927/vsu-1974992905.html
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в мире, германия, сша, нато, украина, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, сергей лавров, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, США, НАТО, Украина, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Сергей Лавров, Киев
"Один за другим": в Германии раскрыли, что произошло с ВСУ

FR: российские войска уничтожили большое количество западной техники на Украине

© РИА Новости/Минобороны РоссииКадры уничтоженной военной техники ВСУ
Кадры уничтоженной военной техники ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости/Минобороны России
Кадры уничтоженной военной техники ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Российская армия уничтожила огромное количество западной техники, переданной Украине, пишет немецкая газета Frankfurter Rundschau.
"Танковые потери украинской армии на фронте растут. Российские войска уничтожают большое количество танков Leopard 2 и БМП Marder, об этом свидетельствуют новые данные. Столь высокие показатели танковых потерь ВСУ в противоборстве с российской армией вызывают тревогу", — говорится в публикации.
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Согласно информации, которую приводит издание, за весь период СВО Украина потеряла минимум 935 танков и 6613 боевых машин. Большая часть техники была предоставлена Германией, отмечает газета.
«
"Пока Германия поставляет Киеву радары для наблюдения за воздушным пространством, многие из уже предоставленных Берлином танков один за другим навсегда остаются на полях сражений между Харьковом, Донбассом и Запорожской областью", — указывается в материале.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияСШАНАТОУкраинаРоссияВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныСергей ЛавровКиев
 
 
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