"Один за другим": в Германии раскрыли, что произошло с ВСУ
FR: российские войска уничтожили большое количество западной техники на Украине
© РИА Новости/Минобороны РоссииКадры уничтоженной военной техники ВСУ
© РИА Новости/Минобороны России
Кадры уничтоженной военной техники ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Российская армия уничтожила огромное количество западной техники, переданной Украине, пишет немецкая газета Frankfurter Rundschau.
"Танковые потери украинской армии на фронте растут. Российские войска уничтожают большое количество танков Leopard 2 и БМП Marder, об этом свидетельствуют новые данные. Столь высокие показатели танковых потерь ВСУ в противоборстве с российской армией вызывают тревогу", — говорится в публикации.
Согласно информации, которую приводит издание, за весь период СВО Украина потеряла минимум 935 танков и 6613 боевых машин. Большая часть техники была предоставлена Германией, отмечает газета.
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"Пока Германия поставляет Киеву радары для наблюдения за воздушным пространством, многие из уже предоставленных Берлином танков один за другим навсегда остаются на полях сражений между Харьковом, Донбассом и Запорожской областью", — указывается в материале.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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