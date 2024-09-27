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Нетаньяху заявил об уничтожении 23 из 24 батальонов ХАМАС в Газе - РИА Новости, 27.09.2024
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17:02 27.09.2024 (обновлено: 17:52 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/gaza-1975121838.html
Нетаньяху заявил об уничтожении 23 из 24 батальонов ХАМАС в Газе
Нетаньяху заявил об уничтожении 23 из 24 батальонов ХАМАС в Газе - РИА Новости, 27.09.2024
Нетаньяху заявил об уничтожении 23 из 24 батальонов ХАМАС в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала 23 из 24 батальонов палестинского движения ХАМАС, которые действуют на территории сектора Газа, заявил... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T17:02
2024-09-27T17:52
в мире
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ООН, 27 сен — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала 23 из 24 батальонов палестинского движения ХАМАС, которые действуют на территории сектора Газа, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, выступая на 79-й Генассамблее ООН в Нью-Йорке."Израиль ликвидировал 23 из 24 батальонов ХАМАС", — сказал он.Политик подчеркнул, что уже более 90% вооружения палестинского движения также уничтожено.Премьер также заявил, что война в Газе закончится лишь в случае демилитаризации анклава, освобождения всех заложников и капитуляции ХАМАС. По его словам, Израиль не стремится "заселять" Газу, но Тель-Авив хочет "демилитаризации и дерадикализации" анклава. Как добавил Нетаньяху, только в этом случае можно будет гарантировать, что текущий раунд боевых действий будет последним."ХАМАС должен сложить оружие и сдаться, а также освободить всех похищенных. Но если они этого не сделают, мы будем сражаться до тех пор, пока не добьемся полной победы. Альтернативы этой победе нет", — подчеркнул израильский лидер.Он также отметил, что Тель-Авив готов работать с региональными и другими партнерами для поддержки гражданской администрации в Газе.При этом, когда Нетаньяху вышел на трибуну, многие делегации стран ООН, прежде всего представители арабских государств, покинули зал Генеральной Ассамблеи еще до того, как он начал свою речь.Конфликт в секторе ГазаИзраиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы еврейского государства, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным Тель-Авива, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Тель-Авив объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. ЦАХАЛ также начал наземное наступление, в результате которого сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. Сейчас Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.Число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 41,5 тысячи человек, более 96 тысяч пострадали.
https://ria.ru/20240926/khezbolla-1974802906.html
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, оон, нью-йорк (город)
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, ООН, Нью-Йорк (город)
Нетаньяху заявил об уничтожении 23 из 24 батальонов ХАМАС в Газе

Нетаньяху заявил об уничтожении 23 из 24 батальонов ХАМАС в секторе Газа

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 27 сентября 2024
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 27 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 27 сентября 2024
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ООН, 27 сен — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала 23 из 24 батальонов палестинского движения ХАМАС, которые действуют на территории сектора Газа, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, выступая на 79-й Генассамблее ООН в Нью-Йорке.
«
"Израиль ликвидировал 23 из 24 батальонов ХАМАС", — сказал он.
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Нетаньяху приказал армии действовать против "Хезболлы" в полную силу
26 сентября, 11:54
Политик подчеркнул, что уже более 90% вооружения палестинского движения также уничтожено.
Премьер также заявил, что война в Газе закончится лишь в случае демилитаризации анклава, освобождения всех заложников и капитуляции ХАМАС. По его словам, Израиль не стремится "заселять" Газу, но Тель-Авив хочет "демилитаризации и дерадикализации" анклава. Как добавил Нетаньяху, только в этом случае можно будет гарантировать, что текущий раунд боевых действий будет последним.
«
"ХАМАС должен сложить оружие и сдаться, а также освободить всех похищенных. Но если они этого не сделают, мы будем сражаться до тех пор, пока не добьемся полной победы. Альтернативы этой победе нет", — подчеркнул израильский лидер.
Он также отметил, что Тель-Авив готов работать с региональными и другими партнерами для поддержки гражданской администрации в Газе.
При этом, когда Нетаньяху вышел на трибуну, многие делегации стран ООН, прежде всего представители арабских государств, покинули зал Генеральной Ассамблеи еще до того, как он начал свою речь.
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Конфликт в секторе Газа

Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы еврейского государства, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным Тель-Авива, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Тель-Авив объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
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Вчера, 19:55
ЦАХАЛ также начал наземное наступление, в результате которого сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части.
Сейчас Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
Число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 41,5 тысячи человек, более 96 тысяч пострадали.
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