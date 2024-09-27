https://ria.ru/20240927/gaza-1975121838.html

Нетаньяху заявил об уничтожении 23 из 24 батальонов ХАМАС в Газе

Нетаньяху заявил об уничтожении 23 из 24 батальонов ХАМАС в Газе - РИА Новости, 27.09.2024

Нетаньяху заявил об уничтожении 23 из 24 батальонов ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала 23 из 24 батальонов палестинского движения ХАМАС, которые действуют на территории сектора Газа, заявил... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T17:02

2024-09-27T17:02

2024-09-27T17:52

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

хамас

оон

нью-йорк (город)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975134022_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_8c61e19e0b15f0e8c8a0081b1cc65524.jpg

ООН, 27 сен — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала 23 из 24 батальонов палестинского движения ХАМАС, которые действуют на территории сектора Газа, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, выступая на 79-й Генассамблее ООН в Нью-Йорке."Израиль ликвидировал 23 из 24 батальонов ХАМАС", — сказал он.Политик подчеркнул, что уже более 90% вооружения палестинского движения также уничтожено.Премьер также заявил, что война в Газе закончится лишь в случае демилитаризации анклава, освобождения всех заложников и капитуляции ХАМАС. По его словам, Израиль не стремится "заселять" Газу, но Тель-Авив хочет "демилитаризации и дерадикализации" анклава. Как добавил Нетаньяху, только в этом случае можно будет гарантировать, что текущий раунд боевых действий будет последним."ХАМАС должен сложить оружие и сдаться, а также освободить всех похищенных. Но если они этого не сделают, мы будем сражаться до тех пор, пока не добьемся полной победы. Альтернативы этой победе нет", — подчеркнул израильский лидер.Он также отметил, что Тель-Авив готов работать с региональными и другими партнерами для поддержки гражданской администрации в Газе.При этом, когда Нетаньяху вышел на трибуну, многие делегации стран ООН, прежде всего представители арабских государств, покинули зал Генеральной Ассамблеи еще до того, как он начал свою речь.Конфликт в секторе ГазаИзраиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы еврейского государства, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным Тель-Авива, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Тель-Авив объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. ЦАХАЛ также начал наземное наступление, в результате которого сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. Сейчас Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.Число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 41,5 тысячи человек, более 96 тысяч пострадали.

https://ria.ru/20240926/khezbolla-1974802906.html

https://ria.ru/20240927/livan-1975126993.html

https://ria.ru/20240927/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240924/voyna-1974359553.html

израиль

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, оон, нью-йорк (город)