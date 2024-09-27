https://ria.ru/20240927/fsb-1974994274.html

Трое журналистов незаконно побывали в Курской области

Трое журналистов незаконно побывали в Курской области - РИА Новости, 27.09.2024

Трое журналистов незаконно побывали в Курской области

Уголовные дела завели на двух американских репортеров телеканала ABC и румынского журналиста, незаконно пересекших государственную границу России в Курской... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T09:49

2024-09-27T09:49

2024-09-27T09:49

россия

курская область

сша

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Уголовные дела завели на двух американских репортеров телеканала ABC и румынского журналиста, незаконно пересекших государственную границу России в Курской области, сообщили в ФСБ РФ. "ФСБ РФ возбуждены и расследуются уголовные дела по ч. 3 ст. 322 УК России в отношении граждан США корреспондентов австралийского телеканала АВС Флетчера Янга и Кэтрин Дисс, а также гражданина Румынии журналиста румынского новостного сайта НotNews Парбу Мирча, незаконно пересекших государственную границу России в Курской области", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что "всего с 17 августа за рассматриваемые противоправные деяния уголовные дела возбуждены в отношении 12 иностранных журналистов".

https://ria.ru/20240925/zhurnalistka-1974713341.html

россия

курская область

сша

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россия, курская область, сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)