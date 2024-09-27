https://ria.ru/20240927/fsb-1974994274.html
Трое журналистов незаконно побывали в Курской области
Трое журналистов незаконно побывали в Курской области - РИА Новости, 27.09.2024
Трое журналистов незаконно побывали в Курской области
Уголовные дела завели на двух американских репортеров телеканала ABC и румынского журналиста, незаконно пересекших государственную границу России в Курской... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T09:49
2024-09-27T09:49
2024-09-27T09:49
россия
курская область
сша
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973797087_0:276:960:816_1920x0_80_0_0_6e820af9b6655296883d10e1b90ef9c4.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Уголовные дела завели на двух американских репортеров телеканала ABC и румынского журналиста, незаконно пересекших государственную границу России в Курской области, сообщили в ФСБ РФ. "ФСБ РФ возбуждены и расследуются уголовные дела по ч. 3 ст. 322 УК России в отношении граждан США корреспондентов австралийского телеканала АВС Флетчера Янга и Кэтрин Дисс, а также гражданина Румынии журналиста румынского новостного сайта НotNews Парбу Мирча, незаконно пересекших государственную границу России в Курской области", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что "всего с 17 августа за рассматриваемые противоправные деяния уголовные дела возбуждены в отношении 12 иностранных журналистов".
https://ria.ru/20240925/zhurnalistka-1974713341.html
россия
курская область
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973797087_0:186:960:906_1920x0_80_0_0_d3347550efd3d21c0f8d5cfc28fad16b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Курская область, США, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Трое журналистов незаконно побывали в Курской области
ФСБ возбудила дела на журналистов, незаконно проникнувших в Курскую область