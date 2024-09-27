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Трое журналистов незаконно побывали в Курской области - РИА Новости, 27.09.2024
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09:49 27.09.2024
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Трое журналистов незаконно побывали в Курской области
Трое журналистов незаконно побывали в Курской области - РИА Новости, 27.09.2024
Трое журналистов незаконно побывали в Курской области
Уголовные дела завели на двух американских репортеров телеканала ABC и румынского журналиста, незаконно пересекших государственную границу России в Курской... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T09:49
2024-09-27T09:49
россия
курская область
сша
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Уголовные дела завели на двух американских репортеров телеканала ABC и румынского журналиста, незаконно пересекших государственную границу России в Курской области, сообщили в ФСБ РФ. "ФСБ РФ возбуждены и расследуются уголовные дела по ч. 3 ст. 322 УК России в отношении граждан США корреспондентов австралийского телеканала АВС Флетчера Янга и Кэтрин Дисс, а также гражданина Румынии журналиста румынского новостного сайта НotNews Парбу Мирча, незаконно пересекших государственную границу России в Курской области", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что "всего с 17 августа за рассматриваемые противоправные деяния уголовные дела возбуждены в отношении 12 иностранных журналистов".
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россия, курская область, сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Курская область, США, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Трое журналистов незаконно побывали в Курской области

ФСБ возбудила дела на журналистов, незаконно проникнувших в Курскую область

© Фото : Владимир Зайцев/TelegramПоследствия обстрела ВСУ деревни Ржава в Курской области
Последствия обстрела ВСУ деревни Ржава в Курской области - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© Фото : Владимир Зайцев/Telegram
Последствия обстрела ВСУ деревни Ржава в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Уголовные дела завели на двух американских репортеров телеканала ABC и румынского журналиста, незаконно пересекших государственную границу России в Курской области, сообщили в ФСБ РФ.
"ФСБ РФ возбуждены и расследуются уголовные дела по ч. 3 ст. 322 УК России в отношении граждан США корреспондентов австралийского телеканала АВС Флетчера Янга и Кэтрин Дисс, а также гражданина Румынии журналиста румынского новостного сайта НotNews Парбу Мирча, незаконно пересекших государственную границу России в Курской области", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что "всего с 17 августа за рассматриваемые противоправные деяния уголовные дела возбуждены в отношении 12 иностранных журналистов".
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РоссияКурская областьСШАФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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