https://ria.ru/20240927/frantsiya-1975142072.html

Обновление ядерной доктрины России произвело эффект, заявили во Франции

Обновление ядерной доктрины России произвело эффект, заявили во Франции - РИА Новости, 27.09.2024

Обновление ядерной доктрины России произвело эффект, заявили во Франции

Заявления президента России Владимира Путина об обновлении ядерной доктрины РФ произвели эффект, США не стали давать добро на удары Киева по российской... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T17:49

2024-09-27T17:49

2024-09-27T19:04

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владимир путин

ядерное оружие

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ПАРИЖ, 27 сен – РИА Новости. Заявления президента России Владимира Путина об обновлении ядерной доктрины РФ произвели эффект, США не стали давать добро на удары Киева по российской территории, заявил РИА Новости французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо."Эти заявления были, по существу, действенными, так как в итоге США не стали заявлять о разрешении наносить удары по территории РФ дальнобойными вооружениями. Германия также против этого, и, по сути, ни одно государство в итоге не согласилось на это. Так что мы видим определённую эффективность", - считает политик.При этом он отметил, что несколько стран ЕС, которые призывают разрешить Украине наносить удары по территории РФ, считают, что ядерная война – это блеф."В ЕС есть лидеры, которые абсолютно безответственны, которые готовы на это пойти. Им кажется, что ядерная война - это блеф. Я же полагаю, что ядерная война и эскалация - это не блеф, и если продолжать эскалацию, в итоге это может очень плохо закончиться, даже самым худшим образом. Это будет катаклизм", - подчеркнул он.Филиппо напомнил о недавней резолюции Европарламента, призывающей страны ЕС разрешить Украине удары дальнобойными вооружениям по территории России."Я думаю, что это полное безумие и безответственность, игра с огнём. Не стоит играть с огнем. Необходимо прекратить это безумие и искать мирных переговоров", - заключил он.Президент России Владимир Путин в среду предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Также, по его словам, РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии.Путин ранее заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.

https://ria.ru/20240927/stoltenberg-1974981690.html

https://ria.ru/20240926/makgregor-1974945519.html

https://ria.ru/20240927/yadernaya_doktrina-1974977507.html

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россия, франция, сша, в мире, владимир путин, ядерное оружие