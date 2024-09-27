Рейтинг@Mail.ru
Минобороны Финляндии назвало размещение штаба НАТО у границ России сигналом - РИА Новости, 27.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:39 27.09.2024 (обновлено: 17:59 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/finlyandiya-1975133219.html
Минобороны Финляндии назвало размещение штаба НАТО у границ России сигналом
Минобороны Финляндии назвало размещение штаба НАТО у границ России сигналом - РИА Новости, 27.09.2024
Минобороны Финляндии назвало размещение штаба НАТО у границ России сигналом
Размещение штаба сухопутных войск НАТО в финском Миккели представляет собой послание России, заявил на пресс-конференции министр обороны республики Антти... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T17:39
2024-09-27T17:59
финляндия
россия
нато
в мире
минобороны финляндии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975034735_0:0:2739:1541_1920x0_80_0_0_7a63ca42c9d50efa77895df04faa63eb.jpg
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Размещение штаба сухопутных войск НАТО в финском Миккели представляет собой послание России, заявил на пресс-конференции министр обороны республики Антти Хяккянен. "Финляндия сообщает России, что мы являемся полноправным членом НАТО, что роль НАТО в обороне Финляндии чрезвычайно сильна", — подчеркнул он.По словам министра, у Сил обороны Финляндии и сухопутных войск НАТО не должно быть препятствий для сотрудничества как в нормальных, так и в исключительных условиях. Он добавил, что на содержание штаба будут ежегодно выделять 8,5 миллиона евро, при этом часть этих средств возместят из общего бюджета альянса. Личный состав будет включать несколько десятков человек из разных стран блока, отметил Хяккянен.Ранее в пятницу Минобороны Финляндии предложило разместить штаб сухопутных войск НАТО в городе Миккели, находящемся недалеко от границы с Россией. По информации местного телеканала MTV, инициативу уже утвердили.Финляндия стала членом НАТО 4 апреля 2023 года вместе со Швецией. Как заявил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, присоединение этих стран к альянсу стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения национальных интересов: у их границ появятся российские войска и системы поражения.Москва указывает на беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20240927/nato-1975112319.html
https://ria.ru/20240927/nato-1975082142.html
финляндия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975034735_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_cb66af1ed3e49b9b1c81c623c6142768.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
финляндия, россия, нато, в мире, минобороны финляндии
Финляндия, Россия, НАТО, В мире, Минобороны Финляндии
Минобороны Финляндии назвало размещение штаба НАТО у границ России сигналом

Министр обороны Финляндии Хяккянен назвал размещение штаба НАТО посланием России

© U.S. Army photo by Sgt. William A. TannerАмериканский и финский военнослужащие во время учений
Американский и финский военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© U.S. Army photo by Sgt. William A. Tanner
Американский и финский военнослужащие во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Размещение штаба сухопутных войск НАТО в финском Миккели представляет собой послание России, заявил на пресс-конференции министр обороны республики Антти Хяккянен.
«
"Финляндия сообщает России, что мы являемся полноправным членом НАТО, что роль НАТО в обороне Финляндии чрезвычайно сильна", — подчеркнул он.
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
В Госдуме назвали размещение штаба НАТО у границ России опасной игрой
Вчера, 16:29
По словам министра, у Сил обороны Финляндии и сухопутных войск НАТО не должно быть препятствий для сотрудничества как в нормальных, так и в исключительных условиях. Он добавил, что на содержание штаба будут ежегодно выделять 8,5 миллиона евро, при этом часть этих средств возместят из общего бюджета альянса. Личный состав будет включать несколько десятков человек из разных стран блока, отметил Хяккянен.
Ранее в пятницу Минобороны Финляндии предложило разместить штаб сухопутных войск НАТО в городе Миккели, находящемся недалеко от границы с Россией. По информации местного телеканала MTV, инициативу уже утвердили.
Финляндия стала членом НАТО 4 апреля 2023 года вместе со Швецией. Как заявил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, присоединение этих стран к альянсу стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения национальных интересов: у их границ появятся российские войска и системы поражения.
Москва указывает на беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Символика НАТО - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Эксперт оценил идею разместить штаб сухопутных войск НАТО у границы России
Вчера, 15:18
 
ФинляндияРоссияНАТОВ миреМинобороны Финляндии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала