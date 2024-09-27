https://ria.ru/20240927/finlyandiya-1975133219.html

Минобороны Финляндии назвало размещение штаба НАТО у границ России сигналом

Минобороны Финляндии назвало размещение штаба НАТО у границ России сигналом - РИА Новости, 27.09.2024

Минобороны Финляндии назвало размещение штаба НАТО у границ России сигналом

Размещение штаба сухопутных войск НАТО в финском Миккели представляет собой послание России, заявил на пресс-конференции министр обороны республики Антти... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T17:39

2024-09-27T17:39

2024-09-27T17:59

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Размещение штаба сухопутных войск НАТО в финском Миккели представляет собой послание России, заявил на пресс-конференции министр обороны республики Антти Хяккянен. "Финляндия сообщает России, что мы являемся полноправным членом НАТО, что роль НАТО в обороне Финляндии чрезвычайно сильна", — подчеркнул он.По словам министра, у Сил обороны Финляндии и сухопутных войск НАТО не должно быть препятствий для сотрудничества как в нормальных, так и в исключительных условиях. Он добавил, что на содержание штаба будут ежегодно выделять 8,5 миллиона евро, при этом часть этих средств возместят из общего бюджета альянса. Личный состав будет включать несколько десятков человек из разных стран блока, отметил Хяккянен.Ранее в пятницу Минобороны Финляндии предложило разместить штаб сухопутных войск НАТО в городе Миккели, находящемся недалеко от границы с Россией. По информации местного телеканала MTV, инициативу уже утвердили.Финляндия стала членом НАТО 4 апреля 2023 года вместе со Швецией. Как заявил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, присоединение этих стран к альянсу стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения национальных интересов: у их границ появятся российские войска и системы поражения.Москва указывает на беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20240927/nato-1975112319.html

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финляндия, россия, нато, в мире, минобороны финляндии