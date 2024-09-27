https://ria.ru/20240927/finlyandiya-1975030998.html

Финляндия предложила разместить штаб НАТО у границы с Россией

Финляндия предложила разместить штаб НАТО у границы с Россией - РИА Новости, 27.09.2024

Финляндия предложила разместить штаб НАТО у границы с Россией

Штаб сухопутных войск НАТО в Финляндии может разместиться в городе Миккели, который находится примерно в 300 километрах от Санкт-Петербурга, говорится в... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T12:13

2024-09-27T12:13

2024-09-27T13:38

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Штаб сухопутных войск НАТО в Финляндии может разместиться в городе Миккели, который находится примерно в 300 километрах от Санкт-Петербурга, говорится в заявлении Минобороны страны."Минобороны предложило разместить штаб командования сухопутных войск НАТО (Multi Corps Land Component Command, MCLCC) в Миккели, где уже располагается штаб Сил обороны Финляндии", — говорится в релизе.По информации финского телеканала MTV, это предложение уже утвердили.Сообщалось, что штаб будет подчиняться объединенному командованию альянса в Норфолке.Финляндия присоединилась к НАТО 4 апреля 2023 года вместе со Швецией. Как заявил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, присоединение этих стран к альянсу стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения национальных интересов — у их границ появятся российские войска и системы поражения.Россия указывает на беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20240910/nato-1971690441.html

https://ria.ru/20240822/finljandija-1967775441.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

финляндия, россия, нато, в мире