https://ria.ru/20240927/finlyandiya-1975030998.html
Финляндия предложила разместить штаб НАТО у границы с Россией
Финляндия предложила разместить штаб НАТО у границы с Россией - РИА Новости, 27.09.2024
Финляндия предложила разместить штаб НАТО у границы с Россией
Штаб сухопутных войск НАТО в Финляндии может разместиться в городе Миккели, который находится примерно в 300 километрах от Санкт-Петербурга, говорится в... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T12:13
2024-09-27T12:13
2024-09-27T13:38
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Штаб сухопутных войск НАТО в Финляндии может разместиться в городе Миккели, который находится примерно в 300 километрах от Санкт-Петербурга, говорится в заявлении Минобороны страны."Минобороны предложило разместить штаб командования сухопутных войск НАТО (Multi Corps Land Component Command, MCLCC) в Миккели, где уже располагается штаб Сил обороны Финляндии", — говорится в релизе.По информации финского телеканала MTV, это предложение уже утвердили.Сообщалось, что штаб будет подчиняться объединенному командованию альянса в Норфолке.Финляндия присоединилась к НАТО 4 апреля 2023 года вместе со Швецией. Как заявил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, присоединение этих стран к альянсу стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения национальных интересов — у их границ появятся российские войска и системы поражения.Россия указывает на беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20240910/nato-1971690441.html
https://ria.ru/20240822/finljandija-1967775441.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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финляндия, россия, нато, в мире
Финляндия, Россия, НАТО, В мире
Финляндия предложила разместить штаб НАТО у границы с Россией
Минобороны Финляндии предложило разместить штаб НАТО в городе Миккели
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.
Штаб сухопутных войск НАТО в Финляндии может разместиться в городе Миккели, который находится примерно в 300 километрах от Санкт-Петербурга, говорится в заявлении
Минобороны страны.
"Минобороны предложило разместить штаб командования сухопутных войск НАТО (Multi Corps Land Component Command, MCLCC) в Миккели, где уже располагается штаб Сил обороны Финляндии", — говорится в релизе.
По информации финского телеканала MTV, это предложение уже утвердили.
Сообщалось, что штаб будет подчиняться объединенному командованию альянса в Норфолке.
Финляндия присоединилась к НАТО 4 апреля 2023 года вместе со Швецией. Как заявил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, присоединение этих стран к альянсу стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения национальных интересов — у их границ появятся российские войска и системы поражения.
Россия указывает на беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.