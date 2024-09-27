https://ria.ru/20240927/finljandija-1975073025.html

В Финляндии много людей, искренне уважающих Россию, заявил посол Кузнецов

В Финляндии много людей, искренне уважающих Россию, заявил посол Кузнецов - РИА Новости, 27.09.2024

В Финляндии много людей, искренне уважающих Россию, заявил посол Кузнецов

Посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов заявил, что в стране остается значительное количество людей, искренне уважающих Россию. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T14:50

2024-09-27T14:50

2024-09-27T14:50

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финляндия

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов заявил, что в стране остается значительное количество людей, искренне уважающих Россию. Как отмечает российское посольство, Кузнецов принял участие во встрече с активистами финских организаций, выступающими за налаживание российско-финских отношений. Активисты подчеркнули необходимость информирования людей о том, насколько важны для Финляндии дружественные отношения с РФ. "Кузнецов отметил, что несмотря на общий рост русофобии, в Финляндии остается существенное число людей, испытывающих искренние чувства симпатии и уважения к России, ее народу, культуре и истории, высоко оценил их готовность открыто заявлять свою позицию даже в условиях царящей в стране атмосферы маккартизма и охоты на ведьм", - говорится в сообщении Telegram-канала диппредставительства. Отмечается, что в ходе мероприятия торговый представитель России в Финляндии Евгений Рубинчик также рассказал о главных достижениях российской экономики в 2023-2024 годах.

https://ria.ru/20240830/finljandija-1969462209.html

https://ria.ru/20240923/finljandija-1974230119.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, финляндия, павел кузнецов, в мире