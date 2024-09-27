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В Финляндии много людей, искренне уважающих Россию, заявил посол Кузнецов - РИА Новости, 27.09.2024
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14:50 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/finljandija-1975073025.html
В Финляндии много людей, искренне уважающих Россию, заявил посол Кузнецов
В Финляндии много людей, искренне уважающих Россию, заявил посол Кузнецов - РИА Новости, 27.09.2024
В Финляндии много людей, искренне уважающих Россию, заявил посол Кузнецов
Посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов заявил, что в стране остается значительное количество людей, искренне уважающих Россию. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T14:50
2024-09-27T14:50
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финляндия
павел кузнецов
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов заявил, что в стране остается значительное количество людей, искренне уважающих Россию. Как отмечает российское посольство, Кузнецов принял участие во встрече с активистами финских организаций, выступающими за налаживание российско-финских отношений. Активисты подчеркнули необходимость информирования людей о том, насколько важны для Финляндии дружественные отношения с РФ. "Кузнецов отметил, что несмотря на общий рост русофобии, в Финляндии остается существенное число людей, испытывающих искренние чувства симпатии и уважения к России, ее народу, культуре и истории, высоко оценил их готовность открыто заявлять свою позицию даже в условиях царящей в стране атмосферы маккартизма и охоты на ведьм", - говорится в сообщении Telegram-канала диппредставительства. Отмечается, что в ходе мероприятия торговый представитель России в Финляндии Евгений Рубинчик также рассказал о главных достижениях российской экономики в 2023-2024 годах.
https://ria.ru/20240830/finljandija-1969462209.html
https://ria.ru/20240923/finljandija-1974230119.html
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россия, финляндия, павел кузнецов, в мире
Россия, Финляндия, Павел Кузнецов, В мире
В Финляндии много людей, искренне уважающих Россию, заявил посол Кузнецов

Посол Кузнецов: в Финляндии остается немало людей, искренне уважающих Россию

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкХельсинки
Хельсинки - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Хельсинки. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов заявил, что в стране остается значительное количество людей, искренне уважающих Россию.
Как отмечает российское посольство, Кузнецов принял участие во встрече с активистами финских организаций, выступающими за налаживание российско-финских отношений. Активисты подчеркнули необходимость информирования людей о том, насколько важны для Финляндии дружественные отношения с РФ.
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"Кузнецов отметил, что несмотря на общий рост русофобии, в Финляндии остается существенное число людей, испытывающих искренние чувства симпатии и уважения к России, ее народу, культуре и истории, высоко оценил их готовность открыто заявлять свою позицию даже в условиях царящей в стране атмосферы маккартизма и охоты на ведьм", - говорится в сообщении Telegram-канала диппредставительства.
Отмечается, что в ходе мероприятия торговый представитель России в Финляндии Евгений Рубинчик также рассказал о главных достижениях российской экономики в 2023-2024 годах.
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РоссияФинляндияПавел КузнецовВ мире
 
 
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