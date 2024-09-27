Фестиваль "Черноморская винная неделя" стартует на Кубани 30 сентября
Вино. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 27 сен – РИА Новости. Фестиваль "Черноморская винная неделя" начнётся 30 сентября в Краснодарском крае и продлится до 6 октября, гостей ждут винная дегустация, спектакли, гастрономические мастер-классы, винный забег, парусная регата и велопробег, сообщает краевая администрация.
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"В течение недели гости эногастрономического фестиваля смогут познакомиться с локальными традициями, попробовать аутентичные блюда региона, приобрести местные фермерские продукты и, конечно, вина. Благодаря творческим мастер-классам энотуристы почувствуют себя настоящими сомелье, учась различать тонкие ноты вин. Сильные духом и телом поучаствуют в тематических забегах. Для поклонников искусств подготовили спектакли и представления. Детей ждёт специальная развлекательная программа", – цитирует пресс-служба администрации слова врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Михаила Зарицкого.
Фестиваль продлится неделю – с 30 сентября по 6 октября. Основная программа пройдёт на территории Новороссийска, Геленджика, Анапы, Темрюкского, Северского и Крымского районов. Как уточнили РИА Новости власти, мероприятие организовало краевое министерство туризма.
"Кубанские винодельни организовали для гостей дегустационные зоны. Проведут гастрономические мастер-классы, бесплатные экскурсии, винный забег, шоу фонтанов. Откроют фудкорты и фотозоны. Среди новшеств 2024 года – велопробег, восхождение на гору и парусная регата. Вход свободный, на некоторые мероприятия необходимо регистрироваться заранее", - отмечают власти.
В Темрюкском районе для энотуристов подготовили экскурсионную программу с иммерсивным спектаклем. Посетителей Крымского района ждет велозаезд от местной винодельни на дистанцию 15 километров, дегустация вин, музыкальная программа и тематические экскурсии. В Северском районе состоится восхождение на гору Собер-Баш с установкой флага "Черноморской винной недели" на вершине, а также винная дегустация от местной винодельни. Геленджик готовит завтрак на яхте от ведущих ресторанов курорта, экскурсии. Завершающие дни энофестиваля пройдут в Абрау-Дюрсо, где ожидаются выступления "сразу пяти популярных артистов и коллективов".